الأولمبياد الخاص الإماراتي يكرم أصحاب الإنجازات في ألعاب "برلين 2023"

المصدر: وام

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كرمت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي أفراد بعثتها المكونة من 103 لاعبين ولاعبات من أصحاب الإنجازات في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "برلين 2023".

وحقق وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي إنجازات مميزة في برلين تعد الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في أكبر حدث رياضي عالمي دامج لأصحاب الهمم، بحصد 73 ميدالية "18 ذهبية، و22 فضية، و33 برونزية.

وقال سعادة طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي إن هذه الإنجازات تؤكد أننا في الطريق الصحيح لتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في كل نواحي الحياة المجتمعية.

وأكد أن الإنجازات التي تحققت تتوج الدعم والاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة للمسؤولين، مشيداً في الوقت نفسه بتشجيع عائلات اللاعبين ومدربيهم.

من جانبه قال سيف الفلاحي نائب الرئيس التنفيذي لدعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في أدنوك الراعي الرسمي لبعثة الإمارات المشاركة في الألعاب العالمية "برلين 2023".. إن إنجازات أبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي في ألعاب برلين 2023 تمثل مصدر إلهام لنا جميعاً، ونحن فخورون بدعم حركة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وسنواصل دعم البرامج التي تحقق تأثيراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع.

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