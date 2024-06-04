الإمارات تفوز باستضافة «ألعاب المستقبل 2025»

المصدر: إسطنبول - البيان

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بعد منافسة قوية مع 8 دول أخرى فازت الإمارات بتنظيم ألعاب المستقبل 2025، جاء ذلك خلال قمة فيجيتال العالمية الافتتاحية في إسطنبول.

وألعاب المستقبل 2025 هي بطولة دولية تجمع بين آلاف من الجيل القادم الذين يظهرون مهارات متفوقة في كل من المنافسة المادية والرقمية. ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 300 فريق دولي في الحدث المتعدد الرياضات الذي سيضم عددًا من التحديات عبر مجموعة واسعة من التخصصات بما في ذلك كرة القدم فيجيتال وهوكي فيجيتال وركوب التزلج فيجيتال والفنون القتالية المختلطة فيجيتال وغيرها الكثير.

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