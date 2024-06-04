«دبي البحري» يكرم الدفاع المدني و «دولفين»   

المصدر: دبي - البيان

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أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مبادراته التكريمية لشركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية، التي أسهمت في إنجاح فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة، في مقره في الميناء السياحي، بممثلي الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، فريق إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري وفريق دولفين للإطفاء البحري وقام محمد عبدالله حارب الفلاحي بتقديم درع للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي تسلمه ملازم أول أنور عبدالله محمد آل علي رئيس قسم الإطفاء والإنقاذ البحري بحضور مدراء الوحدات الإدارية في النادي وأعضاء فريق إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري وفريق دولفين للإطفاء البحري.

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