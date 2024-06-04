نجاح مبهر لكأس الإمارات الدولية للجمباز الإيقاعي

المصدر: دبي - البيان

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حققت النسخة الثامنة من كأس الإمارات الدولية للجمباز الإيقاعي نجاحاً مبهراً، بمشاركة 145 لاعبة، وأقيمت المنافسات السبت الماضي، بقاعة دانوب الرياضية بمدينة الحبتور- دبي، ونظمها نادي ناتاليا للجمباز، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومجموعة البحراوي، وعرض لابيرل العالمي.

وضمت قائمة المشاركات 25 فريقاً من 12 دولة، تتقدمها الإمارات، مصر، السعودية، روسيا، أرمينيا، جورجيا، كازاخستان، أوزبكستان، بيلاروسيا، أوكرانيا، أذربيجان، وقرغيزستان.

وقدمت المتسابقات من مختلف الدول أداءً مبهراً، زاد من حدة المنافسة، حيث تنوعت العروض ما بين المهارات التي تشمل اليد الحرة والكرة والحبل والطوق والشريط، وغيرها من الأساليب التي تختارها اللاعبات، كما تضمنت البطولة بعض الفقرات الترفيهية، التي تنوعت ما بين عرض راقص لشخصيات ماشا والدب الشهيرة، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

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