الفجيرة للفنون القتالية ينال درع التفوق للتايكواندو للعام الـ6 على التوالي

المصدر: الفجيرة – البيان

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توج اتحاد الإمارات للتايكواندو“نادي الفجيرة للفنون القتالية” بدرع تفوق التايكواندو للموسم الحالي وللعام السادس على التوالي.

وكرم الاتحاد النادي بوصفه أفضل منظم بطولات دولية بعد انتهاء منافسات بطولة كأس الإمارات للفرق وذلك في حفل أقيم بنادي الشارقة الرياضي بحضور سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس الاتحاد وأعضائه إلى جانب مدراء الأندية الرياضية.

وقال نادر أبوالشاويش مدير النادي في تصريح له إن هذا الدرع يعد ثمرة جهود الطاقم الفني ولاعبي النادي وعبر عن شكره لاتحاد الإمارات التايكواندو على هذا التكريم و جهوده لرفع مستوى هذه الرياضة ونشرها في المجتمع الرياضي الإماراتي

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