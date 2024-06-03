الحمرية يحتفي بـ"عنابي" التجديف الحديث بطل الإمارات

المصدر: الحمرية - البيان

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كرم مجلس إدارة نادي الحمرية الرياضي فريق الحمرية للتجديف الحديث، بعد تتويجه بطلاً للإمارات للموسم الرياضي 2024/2023.

وتراس سالم الخيال، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، الحفل التكريمي، بحضور المشرف العام للألعاب الفردية حميد غدير، ومكونات "عنابي" التجديف الحديث. وأشاد الخيال، بفريق التجديف رجالا ونساء، مؤكدا أن تتويجه بطلاً للإمارات ليس بغريب، مطالباً بالحفاظ على مكانة الفريق في قمة التجديف الحديث على مستوى الدولة. وثمنت إدارة و لاعبي فريق الحمرية للتجديف الحديث، مبادرة مجلس إدارة النادي، كما أجمعوا على العمل بكل جد واجتهاد من أجل تحقيق المزيد من النجاحات.

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