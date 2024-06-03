منتخب ألعاب القوى للناشئين يستعد للبطولة العربية من السعودية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى إقامة معسكر خارجي لمنتخب الناشئين في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في سبتمبر المقبل.

وأكد علي حسن غزوان، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن التطور اللافت للفئات الواعدة في ألعاب القوى يؤكد نجاح الخطة التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء الدكتور محمد المر منذ نحو 3 سنوات لبناء عناصر قادرة على التنافسية الخارجية في المشاركات المستقبلية، والاهتمام بالقاعدة السنية بوجود مواهب مميزة من مواليد 2008، و2009، و2010، والذين يمثلون مستقبل اللعبة في الدولة.

وأضاف: سيتم الإعلان عن القائمة المشاركة بعد نهاية الامتحانات الدراسية، والشيء الجيد أن موعد هذه البطولة يأتي مع اقتراب انطلاقة الموسم الجديد، وهذا يعني أن لاعبي ولاعبات المنتخب أمام أفضل درجة من الجاهزية لبداية قوية في الموسم الجديد.

وقال: شهدت بطولة الإمارات لألعاب القوى في ختام الموسم الحالي مستويات فنية متطورة، وتحطيم بعض الأرقام القياسية، ونجح اللاعب محمد عادل العلي من نادي النصر في كسر رقم الدولة في مسابقة إطاحة المطرقة لفئة الأشبال 43.44 متراً، بتحقيق رقم جديد 50.33 متراً، كما نجحت اليازية طارق لاعبة المنتخب الوطني بكسر رقم الدولة في مسابقة الرمح فئة الأشبال والناشئات 27.17 متراً، بتحقيق رقم جديد 32.70 متراً.

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