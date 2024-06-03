1100 رياضي يحتفلون باليوم العالمي للدراجات في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أحيا مجلس الشارقة الرياضي أول من أمس، اليوم العالمي للدراجات الهوائية بجولة جماعية على كورنيش الشارقة الجديد بالحيرة، بمشاركة 1100 رياضي من الجنسين بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات وفريق الشارقة للترايثلون وشركة القدرة للخدمات الرياضية، وسار موكب الدراجات مسافة 9 كلم خلال ساعتين من السادسة إلى الثامنة صباحاً والتزم المشاركون بسقف السرعة التي اعتمدتها اللجنة المنظمة بـ30 كلم/ساعة مما كفل نجاح الفعالية وسلامة المشاركين، حيث التزمت الدراجات البطئية بالمسار الأيمن والدراجات الأسرع بالمسار الأيسر.

وتأتي هذه الفعالية ضمن حرص مجلس الشارقة الرياضي كل عام على المشاركة في هذا اليوم العالمي الذي يوافق الثالث من شهر يونيو، وهي فعالية رياضية مجتمعية جميلة يستمتع من خلالها محبو وهواة رياضة الدراجات الهوائية بالمشاركة في السباق الذي يحظى بإقبال كبير في كل نسخة، لدعم ثقافة الرياضة كأسلوب حياة لجميع فئات المجتمع.

شارك في الجولة منصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، وأثنى بو عصيبة على النجاح الرائع للحدث الذي يعبر عن أهمية اليوم العالمي للدراجات، كما أثنى على الإقبال الكبير في الحدث بما يعكس قيمة رياضة الدراجات لدى محبي هذه الرياضة وحرصهم على المشاركة في اليوم العالمي امتداداً لنجاح النسخ السابقة، وتقدم بو عصيبة بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي على التنظيم المميز بكافة تفاصيله ونال به الإشادة والتقدير كما أسهم الحماس الكبير لكل المشاركين في إثرائه وخروجه بشكل مميز.

بدوره، أعرب الدكتور ياسر الدوخي عن سعادته بنجاح الفعالية التي برهنت على حد قوله بارتفاع مستوى الثقافة المجتمعية في الشارقة، وارتباط أطياف كثيرة من سكان الشارقة بممارسة رياضة الدراجات، وتقدم الدوخي بالشكر لكل الجهات الداعمة والمساهمة التي أسهمت في نجاح الفعالية وأشاد بالتزام المشاركين وحماسهم، مما ساهم في تسليمهم ميدالية على شكل دراجة هوائية تحمل في مقدمتها خريطة لدول العالم دلالة على احتفاء العالم في هذا اليوم بالدراجة، مع المحافظة على الشكل الذي تميزت به منذ النسخة الأولى من هذه الفعالية، لتتفرد في نسختها الخامسة باللون الرمادي، وتكون قريبة بكل تفاصيلها لمحبي هذه الرياضة.

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