رولان غاروس: ألكاراس يصطدم بتسيتسيباس وجابر بغوف

المصدر: أ ف ب

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عبر الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثاً عند الرجال والبولندية إيغا شفيونتيك الأولى عند السيدات الى الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، من دون عناء بفوزهما على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم والروسية أناستازيا بوتابوفا الأحد على ملاعب رولان غاروس.

واحتاج ألكاراس الى ساعتين و20 دقيقة كي يحقق فوزه الثالث على الكندي المصنف 21 عالمياً من أصل ست مواجهات بينهما، حاسماً اللقاء 6-3 و6-3 و6-1 بعدما كسر إرسال منافسه ست مرات، فيما تنازل عن إرساله مرة واحدة في المجموعات الثلاث.

وتأثر أوجيه ألياسيم بإصابة في ساقه اضطرته الى طلب وقت مستقطع طبي لتلقي العلاج حين كان متخلفاً 2-3 في المجموعة الثانية، وفاز بعدها بشوطين فقط في طريقه الى هزيمة ثالثة توالياً أمام ألكاراس بعدما فاز بالمواجهات الثلاث الأولى بين اللاعبين.

وسيخوض الإسباني الذي احتفل بعيد ميلاده الحادي والعشرين في الخامس من مايو، الدور ربع النهائي للمرة الثالثة توالياً في رولان غاروس من أصل أربع مشاركات، على أمل التفوق على ما حققه العام الماضي حين وصل الى دور الأربعة في أفضل نتيجة له قبل أن ينتهي مشواره على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وكان ألكاراس سعيداً حقاً "بأدائي. أعتقد أني لعبت كرة مضرب بمستوى عالٍ"، مضيفاً بعد أفضل مبارياته في البطولة الحالية "الأمر الأهم هو الإيمان بنفسك ولا يهم عدد المباريات التي خضتها (قبل البطولة بسبب الإصابات)".

- تجدد الموعد مع تسيتسيباس -

ويصطدم ألكاراس في مسعاه الى نيل لقبه الكبير الثالث في مسيرته، بعد أول في فلاشينغ ميدوز عام 2022 وثانٍ في ويمبلدون العام الماضي، باليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، التاسع ووصيف بطل عام 2021 والذي تغلب بدوره على الإيطالي ماتيو أرنالدي الخامس والثلاثين عالمياً 3-6 و7-6 (7-4) و6-2 و6-2 في ثلاث ساعات و11 دقيقة.

ولم تكن بداية تسيتسيباس موفقة أمام الإيطالي الذي أقصى الروسي أندري روبليف السادس من الدور الثالث، إذ خسر المجموعة الأولى وتخلف في الثانية 3-5 والإرسال بحوزة منافسه ما جعله يشعر "بالإحباط لأني قدمت كل ما لدي لكن من دون توفيق"، وفق ما أفاد، مضيفاً "لكن الحسن الحظ أن روحي القتالية صنعت الفارق".

وتأهل اليوناني البالغ 25 عاماً الى ربع النهائي للمرة الثانية توالياً في رولان غاروس والرابعة من أصل ثماني مشاركات، على أمل العبور الى نصف النهائي للمرة الثالثة لكن المهمة لن تكون سهلة بتاتاً ضد ألكاراس الذي تغلب عليه في جميع المواجهات الخمس التي جمعتهما سابقاً، آخرها في ربع نهائي البطولة الفرنسية العام الماضي حين فاز بثلاث مجموعات وقبلها في نهائي دورة برشلونة العام ذاته حين تخطاه 6-3 و6-4.

وبلغ ربع النهائي أيضاً بطل أستراليا المفتوحة لهذا العام الإيطالي يانيك سينر الثاني والذي تغلب على الفرنسي كورنتان موتيه الـ79 عالمياً 2-6 و6-3 و6-2 و6-1.

ويلتقي سينر في الدور المقبل مع البلغاري غريغور ديميتروف العاشر الذي حجز بطاقته الى ربع النهائي للمرة الاولى في رولان غاروس بفوزه على البولندي هوبرت هوركاش الثامن 7-6 (7-5) و6-4 و7-6 (7-3) في ساعتين و51 دقيقة.

- شفيونتيك تعبُر في 40 دقيقة -

وعند السيدات، احتاجت شفيونتيك حاملة اللقب الى 40 دقيقة فقط لتحقيق فوز نظيف على بوتابوفا 6-0 و6-0 في طريقها الى ربع النهائي.

وتسعى البولندية الى إحراز لقبها الرابع في العاصمة الفرنسية والثالث تواليا، وستلتقي في الدور التالي مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا الفائزة ببطولة ويمبلدون العام الماضي ووصيفة رولان غاروس عام 2019 والتي تغلبت بدورها على الصربية أولغا دانيلوفيتش 6-4 و6-2.

وقالت شفيونتيك "كنت في كامل تركيزي. لم أتطلع الى النتيجة. سارت الأمور بسرعة وكان الأمر غريبا بعض الشيء".

وحسمت شفيونتيك المجموعة الاولى في 21 دقيقة وكان سيناريو الثانية مماثلا وأنهتها البولندية في 19 دقيقة.

وباستثناء مباراتها في الدور الثاني ضد اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا سابقا والتي حسمتها في صالحها بصعوبة بالغة، لم تجد شفيونتيك اي صعوبة في مبارياتها الاخرى في سعيها الى احراز لقبها الخامس الكبير، علماً أنها توجت ايضا بطلة في فلاشينغ ميدوز عام 2022.

- جابر تواجه غوف -

ولحقت الأميركية كوكو غوف الثالثة ووصيفة 2022 بشفيونتيك بفوزها السهل ايضاً على الايطالية اليزابيتا كوتشاريتو 6-1 و6-2.

وتلتقي غوف، المتوجة بطلة لفلاشينغ ميدوز عام 2023، مع التونسية أنس جابر الثامنة التي تغلبت بدورها على الدنماركية كلارا تاوسون 6-4 و6-4.

وتخوض التونسية ربع النهائي في رولان غاروس للمرة الثانية توالياً وفي مسيرتها.

وحققت وصيفة ويمبلدون 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022 الفارق في المجموعة الأولى بانتزاعها الشوط الثالث على إرسال تاوسون البالغة 21 عاماً، وكان ذلك كافياً لها لإنهائها لصالحها في 48 دقيقة.

وضربت التونسية بقوة في مستهل الثانية بانتزاعها الشوط الأول على إرسال تاوسون لكن الأخيرة ردت بالمثل في الشوط التالي لتدرك التعادل 1-1، قبل أن تتنازل مجدداً عن إرسالها في الشوط الخامس، ما فتح الباب أمام جابر كي تحسمها 6-4 وتنهي المباراة في ساعة و35 دقيقة.

وهذه المرة الثانية فقط هذا الموسم التي تبلغ فيها ابنة الـ29 عاماً الدور ربع النهائي.

وسيكون اختبارها التالي ضد غوف أصعب بكثير من تاوسون، لاسيما أنها خسرت أربع من مواجهاتها الست السابقة مع الأميركية البالغة 20 عاماً، آخرها في دور المجموعات لبطولة "دبليو تي أيه" الختامية نهاية موسم 2023 بمجموعتين 0-6 و1-6.

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