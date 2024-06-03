للمرة السابعة على التوالي..نادي الشارقة بطلاً لكأس الإمارات للتايكواندو

المصدر: الشارقة- البيان

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تُوج نادي الشارقة الرياضي، بطلاً لكأس الإمارات للتايكواندو للفرق، للمرة السابعة على التوالي بعد تألق لاعبيه وسيطرتهم على جميع فئات الذكور في البطولة التي استضافتها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة.

وكرم سعادة أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، وسعادة علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، الفائزين في البطولة الختامية لاتحاد اللعبة.

وحقق تايكواندو الملك لقب البطولة الأغلى بعد أن حصد المركز الأول لفئة الرجال والشباب والناشئين، في حين حصلت فئة الناشئات والآنسات على المركز الثاني على التوالي في مسابقات السيدات.

وشهد مسك ختام موسم اتحاد التايكواندو، مشاركة واسعة للأندية، حيث شارك فيها 13 نادياً ومركزاً من الدولة، وتنافست فيها فئات الرجال، الشباب، الناشئين، الناشئات، الآنسات والسيدات.

وأمسك أبطال الملك بزمام الجوائز الفردية في حفل ختام الموسم، إذ شهدت البطولة تتويج نجوم الملك بجوائز الأفضل، حيث نال عبدالله غلوم جائزة أفضل لاعب لفئة الرجال، ومحمد نور الشتوي، بجائزة أفضل لاعب لفئة الشباب ومروان يوسف الأفضل على مستوى الناشئين.

وهنأ سعادة علي سالم المدفع، الفريق على النتيجة المميزة، مشيراً إلى أنها خير ختام لموسم طويل تُوج بهذا النجاح الباهر، لافتاً إلى أن الألعاب الفردية بالنادي، ظلت تحقق نتائج متميزة على مدار السنوات الماضية، وحققت أرقاماً قياسية وقدمت نماذج ومواهب سيكون لها شأنها في المستقبل القريب.

وفي ذات السياق، عبر المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية، عن سعادته الكبيرة بهذه النتيجة التي أكدت علو كعب نادي الشارقة في رياضة التايكواندو، مشيراً إلى أن الفريق بات رقماً يصعب تجاوزه في اللعبة.

وهنأ الهاجري، الفريق بكامل طاقمه، من جهاز فني وإداري ولاعبين، مضيفاً أن الفريق لم يخيب الظن، واستطاع أن يحافظ على لقبه للعام السابع على التوالي، وهو أمر يدعو للفخر ويدل على العمل والجهد الذي يبذل على كافة المستويات.

وأشاد رئيس الألعاب الفردية، بالدور البارز الذي يلعبه مجلس الشارقة الرياضي، في النهوض بالالعاب الفردية في كافة أندية الإمارة، وهو الأمر الذي جعل من أبناء الإمارة قوة ضاربة وعناصر أساسية في كافة منتخبات الدولة للألعاب الفردية.

وأشار الهاجري، إلى أن العمل بمنظومة الألعاب الفردية سيتواصل بذات النسق والروح، لخلق أجيال من اللاعبين المواطنين أصحاب الموهبة، والذين يستطيعون حمل راية الإمارات عالياً ورفع العلم في أكبر المحافل، وهو الهدف الذي السامي والتوجيه الذي وجهنا به صاحب السمو حاكم الشارقة ونعمل عليه.

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