حصدوا ثنائية الموسم 2023-2024.. أشبال الشارقة أبطال كأس الإمارات لكرة اليد للمرة التاسعة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج فريق الأشبال «A» بنادي الشارقة الرياضي بطلاً لكأس الإمارات لأشبال كرة اليد للموسم 2023-2024، وذلك للمرة التاسعة في تاريخه، بعدما تغلب على أشبال نادي النصر بنتيجة «30 - 20»، مساء اليوم الأحد، على ملعب نادي الذيد، ضمن الجولة الثالثة عشرة والختامية للبطولة التي أقيمت بنظام خروج المغلوب، وشهدت مشاركة 14 فريقاً تنافست للفوز بكأس البطولة التي جرت منافساتها خلال الفترة من 12 مايو لغاية اليوم الأحد 2 يونيو، وشهدت 13 مباراة، ليجمع أشبال الشارقة بين درع الدوري والكأس.

وشهدت المباراة بمجملها تفوق الشارقة لعباً ونتيجة ونجح الفريق في إنهاء الشوط الأول لصالحه «16-11»، وأدار المباراة الحكمان يعقوب جاسم وخليفة عبدالله، وعلى الطاولة خالد غلوم وحنان الزبيدي وراقبها ياسر سليم سكرتير لجنة الحكام.

التتويج

قام فيصل حسين الطواش عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد رئيس لجنة المدربين ولجنة المنتخبات الوطنية، بتسليم فريق الشارقة كأس البطولة والميداليات الذهبية، وفريق النصر بالميداليات الفضية، إلى جانب تكريم حكام المباراة، هذا بحضور سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، ومحمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، والعديد من ممثلي الناديين.

وبهذا اللقب تنجح كرة اليد بقلعة الملك بتحقيق 13 بطولة من أصل 14 بطولة محلية خلال الموسم، إضافة إلى لقب خارجي «كأس السوبر الإماراتي البحريني»، كما أكدت كرة اليد بالنادي سيطرتها على درع التفوق العام للمرة 20 من أصل 23 لقباً منذ استحداث هذه الجائزة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز