أحمد العويس: فوز «الشارقة للدفاع عن النفس» بكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو إنجاز كبير

المصدر: دبي - البيان

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وصف أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، فوز لاعبي النادي بكأس بطولة نائب رئيس الدولة للجوجيتسو لفئة تحت 16 سنة، والتي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الصالة الرياضية لنادي شباب الأهلي دبي، بالإنجاز الكبير والإضافة الفنية والنوعية لسجل إنجازات النادي، مؤكداً أن الفوز بالكأس يعد من الإنجازات الغالية والمهمة لكونه يعكس الاستدامة الرياضية باستكشاف وتطوير المواهب المواطنة في هذه الفئة العمرية ويعكس الجهود المبذولة.

وأهدى رئيس مجلس إدارة النادي، الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مثمناً دعم مجلس الشارقة الرياضي وجهود مدربي وإداريي النادي وأسر اللاعبين لمساهمتهم بتحقيق النتائج المرموقة. كما ثمن العويس فوز لاعبي النادي بالمركز الثاني في فئة تحت 14 سنة ونيل اللاعبين 18 ميدالية ملونة بواقع 8 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات.

وقال: فخورون للغاية برياضيينا الناشئين على أدائهم المتميز في كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو وتحقيقهم لهذا اللقب الغالي، والذي يعد بمثابة شهادة على عملهم الجاد وتفانيهم المستدام ويعكس تطلعاتهم المستقبلية للمساهمة في رفد المنتخب الوطني بالمواهب الواعدة.

وتقدّم رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بالشكر إلى مجلس اتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي يبذل الغالي والنفيس في سبيل تطوير اللعبة وترسيخ ريادة الدولة على خريطة الجوجيتسو العالمية، مؤكداً أن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس حريص على التعاون مع الاتحاد والمساهمة في إنجاح خططه وبرامجه.

وأضاف: يعكس الإنجاز الكبير سنوات من العمل الجاد والمتواصل، والاستراتيجية الهادفة للنادي في تنمية المواهب والاستثمار بقدرات أبنائه، كما يشكل مصدر فخر وإلهام لنا لمواصلة السعي نحو التميز في الرياضة وتحقيق الريادة على الساحة المحلية.

مشيداً بجهود مدير إدارة التدريب الرياضي للنادي عبدالعزيز الحمادي، والمدير الفني للجوجيتسو ومدرب منتخب الناشئين إبراهيم الحوسني، وسكرتير الحوجيتسو طه عبدالستار، والمدربين عمر كمال، وإيغور سيلفا، ووحيد عمران، والإداريين أحمد أبو المعالي، وضمير النجار، وسكرتير الجودو وليد محمد أحمد.

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