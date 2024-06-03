فريق الإمارات يحتفل باليوم العالمي للدراجات الهوائية

المصدر: وام

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يحتفل فريق الإمارات للدراجات الهوائية، باليوم العالمي للدراجات الهوائية الذي يصادف 3 يونيو كل عام.

وحقق الفريق منذ تأسيسه نجاحات استثنائية وحظي بدعم كبير من جمهوره وشركائه في منطقة الشرق الأوسط، ورسخ مكانته كواحد من أفضل الفرق في رياضة الدراجات الهوائية على مستوى العالم.

وحفلت رحلته بإنجازات كبيرة، بما في ذلك عدة انتصارات في طواف فرنسا، بجانب فوزه مؤخراً ببطولة جيرو دا إيطاليا.

ومع اقتراب طواف فرنسا 2024 نهاية الشهر الجاري، يطمح فريق الإمارات لإحراز فوز تاريخي مزدوج في الطوافات الكبرى.

وتم إطلاق فريق الإمارات "جيل زد" هذا العام، وهو فريق تطوير جديد ينافس على المستوى القاري ويهدف إلى تنمية الدراجين المستقبليين من الإمارات وجميع أنحاء العالم.

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