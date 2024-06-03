مروة الحمادي تحرز فضية بطولة بوشار بوكا للشراع الحديث في بولندا

المصدر: وام

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حققت مروة الحمادي من فريق أبوظبي للشراع الحديث الميدالية الفضية في فئة "الإلكا 4 " ضمن منافسات بطولة بوشار بوكا للشراع الحديث، التي أقيمت في بولندا على مدار أربعة أيام في مدينة بوك، بمشاركة واسعة في مختلف فئات البطولة.

واقتنصت مروة الحمادي المركز الثاني في فئة الفتيات، بالبطولة التي شارك فيها 287 متسابقا ومتسابقة توزعت على ثلاث فئات رئيسية للمنافسة، بعد منافسة قوية من 123 متسابقة في إنجاز مميز يدعم مسيرتها الناجحة.

وتوزعت نتائج بقية أعضاء الفريق بحلول عبد الله المرزوقي في المركز الحادي عشر، في حين حقق الفريق بشكل عام المركز الثامن ضمن مراكز الفرق المشاركة في البطولة في فئتي "الإلكا 4 “، و"الإلكا 6”.

وكان فريق نادي أبوظبي قد شارك بهدف اكتساب الخبرة الدولية ضمن خطة النادي لدعم تطور فرق الشراع الحديث، وضمت بعثة النادي المدرب باتريك كوكزيك، واللاعبين عبد الله طارق المرزوقي، ومحمد خلف الحوسني، واليازية حسن الحمادي، ومروة حسن الحمادي، في فئتي "الإلكا 4 " و"الإلكا 6 ".

وعبر خليفة السويدي رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية عن سعادته بإنجاز مروة الحمادي وتفوقها في فئة" الإلكا 4 " ، مشيرا إلى أن موهبة مروة ومهارتها تؤهلها لتحقيق إنجازات كبرى في المستقبل، مؤكدا دعم النادي لها والاعتماد عليها كي تصبح من أفضل المتسابقات في العالم.

وأضاف أن البطولة كانت بمثابة تحدي قوي بحثنا فيه عن اكتساب الخبرة الدولية وتعزيز المهارات، ومروة الحمادي التي تبلغ من العمر 13 عاما مشروع بطلة دولية سيكون لها مستقبل كبير في بطولات الشراع الحديث.

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