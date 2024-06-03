شباب الأهلي والشارقة و"الشارقة للدفاع" أبطالاً لدوري الكاراتيه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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توجت فرق شباب الأهلي والشارقة الرياضي والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بالقاب بطولة الدوري العام للكاراتيه لمسابقة جماعي الكوميتيه الجولة الثانية لفئات الأشبال والفتيات والشباب والآنسات للموسم 2023/2024، والتي أقيمت على صالة نادي الشارقة الرياضي بمشاركة فرق أندية شباب الأهلي والشارقة الرياضي واتحاد كلباء والذيد والشارقة الرياضي للمرأة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وشرطة دبي.

وفاز فريق شباب الأهلي بدرعي فئتي الفتيات والآنسات، وحصل فريق الشارقة الرياضي على درع الدوري العام لفئة الأشبال، فيما نال فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، درع فئة الشباب.

وحضر مراسم التتويج، المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الفردية، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات لكاراتيه، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.

واسفرت المباريات عن فوز فريق الشارقة الرياضي بالمركز الأول لفئة الأشبال، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانيا، وشباب الاهلي ثالثا، وفي فئة الفتيات، فاز شباب الاهلي، بالمركز الأول، والشارقة الرياضي ثانيا، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثا، وفي فئة الشباب، فاز الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول، وشباب الاهلي ثانيا، والشارقة الرياضي ثالثا، وفي فئة الآنسات، فاز شباب الاهلي بالمركز الأول، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانيا، والشارقة الرياضي للمرأة ثالثا.

ويختتم موسم الكاراتيه 8 يونيو الجاري على الصالة الرياضية باستاد خليفة بن زايد في مدينة العين باقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لفئتي الرجال والسيدات لمسابقتي "الكاتا" و"الكوميتيه"، حيث يتم تسليم دروع التفوق العام، وتكريم الأجهزة الفنية الأربعة المتميزة خلال الموسم، وتكريم اللجان العاملة.

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