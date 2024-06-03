منصور بن محمد يتوّج أبطال كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: دبي - البيان

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توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الأندية الفائزة في منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي أقيمت أمس، وأول من أمس، في نادي شباب الأهلي دبي. وشهدت منافسات قوية وحضوراً جماهيرياً غفيراً.

وجرت مراسم التتويج باللقب وبالمراكز الأولى، بحضور الفريق محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وعدد من ممثلي الاتحاد والشركاء والأندية. وتوجت أندية العين والشارقة والوحدة بألقاب البطولة بفئاتها المختلفة بعد منافسات قوية على مدار اليومين.

نجاح كبير

وتقدم يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضة والرياضيين. كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على حضوره الكريم وتتويجه للفائزين. كما تقدم بالشكر إلى نادي شباب الأهلي دبي، على استضافة البطولة وظهورها المشرف، مؤكداً أن الأندية والأكاديميات يمثلون جزءا لا يتجزأ من منظومة نجاح رياضة الجوجيتسو في الدولة.

وتقدم يوسف البطران، بالتهنئة للأندية الفائزة بلقب البطولة، مؤكداً أن تحقيق اللقب في مثل هذه البطولات القوية يتطلب من الأندية والأكاديميات عملاً كبيراً على صعيد التحضيرات والإعداد البدني والذهني للاعبين، والاستثمار الناجح في الفئات السنية المختلفة، وتطبيق أفضل البرامج والخطط.

أشبال وشباب

ونجح نادي العين في تحقيق إنجاز مهم ضمن منافسات البطولة، محرزاً اللقب في فئة الأشبال (تحت 14 عاماً)، متفوقاً على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي حل وصيفاً، فيما حلت أكاديمية بالمز الرياضية في المركز الثالث. كما نجح نادي العين في إضافة لقب فئة الشباب إلى إنجازاته في البطولة، متفوقاً على بني ياس الوصيف والجزيرة الذي حل ثالثاً.

استراتيجية ناجحة

وقال أحمد سلطان النعيمي، المدير التنفيذي لشركة نادي العين للألعاب الرياضية: «سعداء بما حققناه، وتحقيق لقب فئتي الأشبال والناشئين، حيث يؤكد الحفاظ على لقب فئة الأشبال نجاح استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير اللاعبين في الفئات السنية وتعزيز قدراتهم وتأكيد تفوقهم، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة إنجازات النادي وتحقيق ألقاب إضافية ترسخ مكانته وإنجازاته على الساحة المحلية». وأضاف: «نهدي هذا الإنجاز إلى قيادة النادي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي العين، ونحيي جهود اللاعبين والجهاز الفني وكل من كان له دور في تسجيل هذا النصر».

ونجح أبطال نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، في حسم لقب فئة الناشئين تحت 16 عاماً، متفوقين على نادي بني ياس الوصيف، ونادي العين الذي حل ثالثاً.

تطوير مواهب

بدوره، أكد أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن الفوز بكأس فئة الناشئين يعد من الإنجازات الغالية والمهمة، لأنه يعكس الاستدامة الرياضية باكتشاف وتطوير المواهب في هذه الفئة العمرية، وأهدى الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

لقب الكبار

ونجح أبطال نادي الوحدة، في الحفاظ على لقب فئة الكبار متفوقين على ناديي العين وبني ياس اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وقال عبيد مفتاح المحرزي، رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية: «أبطالنا كانوا على قدر التحدي ولمسنا مدى العزيمة التي يتحلون بها والمهارات العالية، وكان إصرارهم على تحقيق الفوز واضحاً في كل نزال يخوضونه».

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