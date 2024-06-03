أبطال الإمارات يحصدون المراكز الأولى في أعلى ماراثون بالعالم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح فريق الإمارات بقيادة المغامر الإماراتي سعيد المعمري، في تحقيق مراكز أولى في ماراثون إيفرست في جبال الهملايا في النيبال، وهو أعلى سباق من نوعه في العالم (على ارتفاع 5463 متراً).

وبمشاركة تاريخية لأصغر عداء في هذا التحدي، حصد الشاب الإماراتي غيث المعمري ابن الخامسة عشرة المركز الأول لفئة من هم دون 18 عاماً، فقطع مسافة 42 كم بزمن بلغ 07:02:39 ساعات، كما تصدر أبطال التحدي المراكز الأولى في الماراثون الذي شارك فيه 177 عداء من أكثر من 33 دولة، ففاز مصطفى عطية بالمرتبة الأولى عن فئة الرجال (الأجانب) وقطع مسافة 42 كم بزمن 04:57:01 ساعات، كما فازت كاريس براون بالمركز الأول عن فئة السيدات (الأجنبيات) قاطعة المسافة نفسها بزمن 06:48:56 ساعات.

وتعد هذه المشاركة الأولى إماراتياً وعربياً في هذا الحدث العالمي، وضمت الفائزين في «تحدي قمم الإمارات» الذي نظمته شركة إيفرست للرياضة، بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وبالتعاون مع المجالس الرياضية في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة، إلى جانب هيئة رأس الخيمة للسياحة والفجيرة للمغامرات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز