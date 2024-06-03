الأذربيجاني مرادلي يستعيد صدارة «دولية دبي للشطرنج»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعاد الأذربيجاني، مرادلي محمد، صدارة بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، وذلك بعد تغلبه على الإيراني موفاهد سينا، بالجولة الثامنة وقبل الأخيرة للبطولة، ويرفع رصيده إلى 6.5 نقاط، فيما تساوى 3 لاعبين في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وهم الصيني لي دي، ومواطنه داي تشانجرين، والهندي راوناك سادهواني، فيما تساوى 6 لاعبين في المركز الثالث برصيد 5.5 نقاط لكل منهم من ضمنهم الصربي فيلمير إيفيتش بعد خسارته أمام الصيني لي دي.

وبالرغم من النتائج المتقلبة التي شهدتها الجولة الثامنة لأبرز المصنفين في البطولة، إلا أن الصراع على اللقب ما زال مفتوحاً.

وستحدد الجولة التاسعة والأخيرة صراع اللقب، حيث يلتقي مرادلي مع الصيني داي تشانجرين، فيما يلتقي الصيني لي دي، مع الهندي راوناك سادهواني.

وفي بطولة الفئة الثانية، حافظ الليبي يوسف الحصادي على صدارته بتعادله أمام الإماراتي سيف أحمد، ليمضي قدماً في طريقه لتحقيق لقب البطولة متصدراً بـ 7 نقاط من 8 جولات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز