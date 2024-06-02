انطلاق منافسات سباق سن الفطامين بميدان الذيد

المصدر: الذيد - البيان

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انطلقت صباح أمس منافسات جديدة لسباق سن الفطامين، والتي ينظمها نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتضمن السباق الذي أقيم على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن أقامه 24 شوطاً لسن الفطامين، منها 8 أشواط لأهل الذيد مشتركات و4 أشواط صعوب لأهل الذيد، و10 أشواط مفتوحة، وشوطان من دون علاج لأهل الذيد، لمسافة 1500 متر بحضور عدد كبير من ملاك ومحبي الهجن، وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول «سلطانة» لـ عبدالله محمد معضد بن هويدن الكتبي، الشـــــــوط الثاني «شاهين» لـ سيف علي سعيد بن كندية، الشــــــــوط الثالث «ضية» لـ سلطان سعيد عبدالله الكتبي، الشــــــــوط الرابع «كرداش» لـ عبدالله محمد معضد بن هويدن الكتبي، الشــــــــوط الخامس «شواهين» لـ مطر خليفة سعيد الكتبي، الشــــــــوط السادس «أغيد» لـ سلطان سعيد عبدالله الكتبي، الشــــــــوط السابع «النسيم» لـ علي محمد علي شرارة الكتبي، الشــــــــوط الثامن «مجد» لـ سلطان سعيد عبدالله الكتبي، الشــــــــوط التاسع «الشاهينية» لـ محمد سعيد الخاصوني، الشــــــوط العاشر «شاهين» لـ سعيد سالم مبارك الجزيعي، الشــــــوط الحادي عشر«الشاهينية» لـ عبدالله سالم الخاصوني، الشــــــوط الثاني عشر «شاهين» لـ حربي سليم حربي العامري، الشــــــوط الثالث عشر«نجاح» لـ عبد الوهاب الهي بخش غلام البلوشي، الشــوط الرابع عشر «مرهي» لـ مصبح عبدالله سعيد بن غليطة، الشــــــوط الخامس عشر «الشاهينية» لـ حربي سليم حربي العامري، الشــــــوط السادس عشر «شاهين» لـ حربي سليم حربي العامري، الشــــــوط السابع عشر «الشاهينية» لـ حربي سليم حربي العامري، الشـــــوط الثامن عشر«شاهين» لـ عبدالله سالم الخاصوني، الشـــــوط التاسع عشر«الشاهينية» لـ عبدالله سالم الخاصوني، بزمن وقدره 2:6:31 «أفضل توقيت»، الشـــــوط العشرون «شاهين» لـ نواف فاضل عبد الحاج المزروعي، أما أشـواط الصـعــوب فكانت النتائج على النحو التالي: الشـــــوط الحادي والعشرون «بنت الفارس» لـ حمد تعيب جمعة الدهماني، الشـــــوط الثاني والعشرون «الصيرمي» لـ سعيد محمد غرير الكتبي، الشوط الثالث والعشرون «الشاهينية» لـ سعيد سالم مبارك الكتبي، الشوط الرابع والعشرون «نجد» لـ محمد خلفان راشد بالعامري.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن سباق سن الفطامين بميدان الذيد يأتي بتوجيهات وبدعم مباشر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك للحفاظ على هذا الموروث العريق للآباء والأجداد، والمتمثل في سباقات الهجن.

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