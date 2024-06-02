10 لاعبين يتنافسون على لقب «دولية دبي للشطرنج»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تتواصل الإثارة في بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج التي ينظمها نادي دبي للثقافة والشطرنج وتختتم منافساتها اليوم، وبنهاية الجولة السابعة دخل 10 لاعبين دائرة المنافسة على اللقب، 3 منهم يحتلون الصدارة برصيد 5.5 نقاط، هم الصربي فيلمير إيفتش، والأذربيجاني مرادلي محمد، والإيراني موفاهد سينا، و7 لاعبين في المركز الثاني بفارق نصف نقطة، وهم الصيني زاو يوانهي، ومواطنه داي تشانغرين، والهندي أرونياك غوش، ومواطنه راوناك سادهواني، والتركي ياغيز كان، والهندي سريهاري، والصيني لي دي، ما يعني أن صراع اللقب فتح على مصراعيه ولن يحسم إلا في الجولة الأخيرة.

من أبرز نتائج الجولة السابعة تعادل مرادلي محمد مع الهندي أرونياك جوش، وفوز فيلمير إيفتش على الهندي إنيان با، والإيراني موفاهد سينا على الأوزبكي فاخيدوف.

ويلتقي في الجولة الثامنة على الطاولة الأولى مرادلي محمد مع موفاهد سينا، لفض الاشتباك على الصدارة، والصربي فيلمير إيفتش أمام الصيني لي دي، وعلى الطاولة الثالثة يلتقي الهندي سريهاري مع مواطنه راوناك سادهواني، صاحب التصنيف الأعلى في البطولة، والتركي الأصغر سناً في الطاولات الأولى ياجيز كان أمام الصيني داي تشانجرين، والهندي أرونياك جوش والصيني زاو يوانهي، وقد تتغير الصدارة بعد الجولة الثامنة، وفي المنعطف الأخير قبل جولة الختام.

الفئة الثانية

وفي بطولة الفئة الثانية، تصدر الليبي يوسف الحصادي قمة الترتيب بفوزه على الإماراتي أحمد فريد، ورفع رصيده إلى 6.5 نقاط، وتجمد رصيد فريد عند 5.5 نقاط، وتلاحق الحصادي منافسته الهندية باندي سريشتي بعد تغلبها على مواطنها الهندي فيشال تشودري، وتحقق بذلك النقطة السادسة، خلفه بنصف نقطة، إلى جانب تيميروف بخيت من كازاخستان، الذي كسب موقعة مهمة أمام العماني مانع الكثيري، متساوياً بذلك في النقاط مع سريشتي.

يلتقي الحصادي في الجولة الثامنة مع الإماراتي سيف أحمد، الذي عاد بفوز مهم في الجولة بعد خسارته أمام أحمد فريد بالجولة الماضية، محققاً 5 نقاط ونصف نقطة. وتشهد الطاولة الثانية لقاء باندي سريشتي مع الكازاخستاني تميروف لفض الاشتباك في الوصافة، بينما يلتقي أحمد فريد مع الصيني يانغ زيلونغ. ويقام حفل ختام البطولة مساء اليوم الأحد، بعد انتهاء الجولة التاسعة، بمقر نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتقدر قيمة الجوائز الإجمالية بـ 52 ألف دولار للبطولتين.

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