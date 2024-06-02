كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق بقوة

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت بقوة، أمس، منافسات بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، وذلك في الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي، وسط حضور جماهيري كبير، وأجواء حماسية استثنائية.

وانطلقت البطولة بإجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة (الأشبال تحت 14 سنة، والناشئين تحت 16 سنة، والشباب تحت 18 سنة، والكبار) من أندية وأكاديميات بني ياس، والعين، والوحدة، والجزيرة، وشباب الأهلي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والوصل، والظفرة، وأدما، ويو إف سي جيم، وبالمز الرياضية، والإمارات، وأكاديمية MOD، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وكوماندو جروب، وتيم نيجوريا دبي، وأكاديمية رينزو جرايسي دبي، وأكاديمية كوبرا فيتنس أبوظبي، وإنتروبي جوجيتسو، وأكاديمية A21 القدرة، وأكاديمية كومبات مارشال أرتس أند فيتنس دبي، وأدنوك، والقيادة العامة لشرطة دبي.

وشهدت منافسات البطولة في جولتها التأهيلية ندية عالية بين الأندية والأكاديميات المشاركة، وقدم اللاعبون أداء لافتاً، وأظهروا تصميماً كبيراً على الفوز، وضمان التأهل للدور النهائي للبطولة، التي تفوق قيمة جوائزها مليون درهم.

استحقاق مهم

وأثنى محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو على المشاركة غير المسبوقة للأندية والأكاديميات من إمارات الدولة في منافسات البطولة، وحرصها على إشراك أكبر عدد من اللاعبين في فئاتها المختلفة، بما فيها الأكاديميات، التي تشارك للمرة الأولى في هذا الاستحقاق المهم، لافتاً إلى أن دور الأندية والأكاديميات يتكامل مع دور الاتحاد في إنتاج البطولات التنافسية ذات المواصفات العالمية، التي تسلط الضوء على المواهب وتساهم في صنع جيل جديد من الأبطال.

وأشاد الظاهري بجهود نادي شباب الأهلي في المساهمة بتنظيم هذه البطولة، وفقاً لأرفع المعايير، وبما ينسجم مع أهميتها والاسم الغالي الذي تحمله، ناهيك عن توفير بيئة نموذجية ترتقي بالمنافسة بين الأندية والأكاديميات، وترسخ دور البطولة في صقل المواهب، وإيجاد قاعدة مهمة لاكتشاف اللاعبين المتميزين، وإعدادهم لمستقبل مشرق على صعيد الرياضة، بما يواكب رؤية الاتحاد وإستراتيجيته في ترسيخ مكانة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية.

وتابع الظاهري: «تقام البطولة بنظام الحزام المفتوح، وهو نفس النظام المتبع في أهم البطولات العالمية، ما يجعل منها مؤشراً لقياس الأداء لمتابعة نمو اللاعبين وإعدادهم للمنافسات المستقبلية، كما تسهم البطولة في إبراز المواهب الاستثنائية، التي تحتضنها الأندية والأكاديميات، وهو الأمر الذي لمسناه من خلال منافسات اليوم الأول، حيث شهدنا تألقاً كبيراً للاعبي فئات تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً، والذين يمثلون مستقبل رياضة الجوجيتسو الإماراتية».

حضور جماهيري

وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً تفاعل بحماس مع النزالات والمستويات المتقدمة من المنافسة بين الأندية والأكاديميات المشاركة. وتألق اللاعبون في تقديم نزالات مبهرة تعكس مدى استعدادهم وجاهزيتهم، مما أضفى على البطولة أجواء مميزة من الندية والتشويق.

وسعى المشاركون بكل قوة إلى تحقيق الانتصارات وتأكيد جدارتهم في بلوغ المرحلة النهائية من المنافسة. وكانت الجماهير شاهدة على قوة النزالات، التي تعكس التطور الكبير لرياضة الجوجيتسو الإماراتية، والتزام الأندية بتقديم أفضل ما لديها في سبيل الوصول إلى القمة.

أهمية خاصة

وقال أنتونيو إناشيو، مدرب فريق شباب الأهلي للجوجيتسو: «بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تمثل أولوية وأهمية خاصة للنادي، وقد بدأ اللاعبون استعداداتهم لهذه اللحظة منذ عدة أسابيع عبر اتباع برنامج تدريبي صارم وشامل، لضمان الظهور المشرف في المنافسات».

وأثنى إناشيو على جهود إدارة النادي في تطبيق خطة إستراتيجية للنهوض برياضة الجوجيتسو، وتوفير جميع الإمكانات لتأسيس قاعدة قوية لإنتاج الأبطال والمواهب، التي تعتمد بشكل أساسي على فئتي تحت 14 و16 عاماً. وأوضح أن النادي يشارك هذا العام بـ 24 لاعباً هدفهم الوصول إلى النهائيات، واعتلاء منصة التتويج.

وقال بيدرو فونسيكا، مدرب نادي الجزيرة للجوجيتسو أن النادي يهدف إلى تحقيق نتيجة أفضل من نسخة العام الماضي، حيث احتل الجزيرة مركز الوصيف في منافسات تحت 16 عاماً، والمركز الثالث في فئة تحت 18 عاماً.

وتابع: «عملنا بجد خلال المرحلة الماضية للاستثمار في فئة الأشبال تحت 14 عاماً، والتي تعتبر فئة مستحدثة، تسهم في توفير مخزون استراتيجي لمواهب المستقبل، مؤكداً أن بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تمثل اختباراً حقيقياً يمكننا من تقييم نتائج عملنا، والبناء عليها في الأعوام المقبلة».

وقال منصور الكعبي، لاعب نادي بني ياس فئة تحت 16 عاماً: «سعيد بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، بعد فوزي في جميع النزالات التي خضتها اليوم. لقد كانت النزالات بمثابة تحد حقيقي، حيث واجهت منافسين أقوياء يتمتعون بالكثير من المهارات».

وأضاف : «حرصت على استخدام مهاراتي كافة في الأوقات المناسبة، الأمر الذي ساعدني على تحقيق الفوز. طموحي أن أتأهل إلى النهائي ، وأن أساعد نادي بني ياس على تحقيق اللقب». من جانبه قال سلطان الحوسني، لاعب نادي الوحدة لفئة الكبار: «نشارك في هذه البطولة الغالية كحاملي لقب فئة الكبار، ونتطلع إلى الاحتفاظ باللقب هذا العام وإضافة عدة ألقاب أخرى في الفئات المختلفة».

وأضاف: «كل المؤشرات تدل على أن المنافسة هذا العام أقوى من سابقاتها نظراً لحجم المشاركة للأندية والأكاديميات هذا العام وطبيعة المنافسين الساعين بقوة إلى تحقيق نتائج إيجابية».

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