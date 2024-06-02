الشارقة بطل كأس الأشبال لكرة السلة

المصدر: الشارقة - البيان

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أحرز فريق أشبال كرة السلة في نادي الشارقة الرياضي، لقب كأس الأشبال للموسم الرياضي 2023 - 2024، وذلك المرة الثالثة في تاريخ النادي، عقب فوزه على أشبال نادي النصر بنتيجة (66 - 45)، في اللقاء الذي جمع الفريقين في نهائي المسابقة، أول من أمس في قاعة نادي الشارقة الرياضي، لينجح الفريق في الجمع بين لقبي الدوري والكأس المرة الثالثة في تاريخ النادي، ليكرر إنجاز موسمي 2014 - 2015 و2015 - 2016، وذلك عقب حسمه درع الدوري السابع أمام أشبال العميد النصراوي.

وعقب نهائي كأس أشبال السلة، توج علي الأميري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة، مدير المسابقات، الأبطال بالكأس والميداليات الذهبية، وأشبال العميد النصراوي بالميداليات الفضية، وبحضور محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وطلال شاكر مشرف المراحل السنية لكرة السلة في نادي الشارقة.

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