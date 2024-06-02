إثارة في التجمع الرابع لسلة الكراسي المتحركة

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية وتنظيم من اللجنة البارالمبية الوطنية أقيمت فعاليات التجمع الرابع لكرة السلة على الكراسي المتحركة للموسم الرياضي 2023 - 2024، وذلك بمشاركة ثلاثة أندية من أندية أصحاب الهمم بالدولة، وهي نادي الثقة، ونادي خورفكان، إلى جانب المستضيف نادي دبي لأصحاب الهمم.

وقد بدأت المنافسات بمباراة دبي وخورفكان، التي حسمها نادي خورفكان لصالحه بنتيجة 63 - 42 في مباراة مثيرة شهدت تفوقاً لخورفكان في فترتين، وتفوقاً لدبي بفترة وحيدة، بينما شهدت الفترة الثانية تعادل الفريقين. أدار اللقاء الحكم الدولي سالم الزعابي بمعاونة محمود السيد.

وفي المباراة الثانية بين نادي دبي ونادي الثقة استطاع دبي أن يتسيّد أشواط المباراة الأربعة ليفوز بنتيجة 66 - 36 في مباراة قادها تحكيمياً الحكم الدولي محمد ريان ومحمود السيد.

بينما أسفر اللقاء الأخير بين ناديي الثقة وخورفكان عن فوز الأخير بالمباراة وبفارق كبير، حيث كانت نتيجة المباراة 61 - 27 في مباراة أقيمت تحت قيادة الحكم الدولي سالم الزعابي.

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