إسماعيل إبراهيم يشارك في إدارة دوري أمم الطائرة باليابان

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يغادر حكم الطائرة إسماعيل إبراهيم إلى اليابان اليوم للمشاركة في إدارة مباريات دوري الأمم للكرة الطائرة للرجال والسيدات، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 16 يونيو الجاري، وذلك في اختيار جديد يؤكد ثقة الاتحاد الدولي للعبة في حكمنا الدولي، الذي حصل قبل شهور قليلة على أعلى درجات تصنيف الحكام الدوليين.

وتشارك منتخبات اليابان، والبرازيل، وبولندا، وسلوفاكيا، وإيران، وتركيا، وبيلاروسيا، وألمانيا في دوري الأمم للكرة الطائرة للرجال من 2 إلى 9 يونيو الجاري بينما تشارك منتخبات اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وصربيا، وكندا، وهولندا، وفرنسا، وكوريا الجنوبية في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات من 11 إلى 16 من الشهر نفسه.

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