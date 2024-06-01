الختال يفوز برئاسة اتحاد غرب آسيا لألعاب البلياردو

المصدر: وام

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فاز عبد المنعم الختال، نائب رئيس اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، برئاسة اتحاد غرب آسيا للعبة، للدورة المقبلة للاتحاد خلال الفترة من 2024 إلى 2028.

وحاز الختال على ثقة أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا في الانتخابات التي عقدت على هامش بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر في مملكة البحرين، بحضور ممثلي 11 دولة.

وانتخبت الجمعية العمومية الدكتور ناصر الشمري رئيس الاتحاد السعودي، نائباً لرئيس اتحاد غرب آسيا لنفس الدورة.

واعتمد الأعضاء عدداً من القرارات أهمها حسم ملف استضافة البطولة المقبلة التي تستضيفها السعودية، والموافقة على تغيير مسمى الاتحاد إلى اتحاد غرب آسيا لألعاب البليارد، كما تم إقرار نقل مقر الاتحاد لدولة قطر.

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