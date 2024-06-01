نجاح كبير لبطولة سايتك الأولى للصالات للبنش بريس دبي

المصدر: دبي – البيان

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بمشاركة مميزة اختتمت النسخة الأولى من بطولة سايتك للبنش بريس في القوة البدنية للصالات لأعلى تكرار، والتي جرت على مرحلتين برعاية شركتي (بيج اند فت)، (وسايتك نيوترشن) .. واختتمت ادورها النهائية بحضور جماهيري كبير في “المدينة مول" للتسوق في دبي.

شهدت البطولة مشاركة كبيرة من أبطال القوة البدنية المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة، وكانت المنافسات الختامية ضمت جميع الابطال المؤهلين من المرحلة الأولى التي شهدت مشاركة 30 صالة من الصالات الرياضية المصنفة في الدولة منها صالة وورلدجيم، وألمبيا، وبالرميثة، والرشاقة..

وكانت البطولة أسفرت على فوز صالة فتنس لايف بالعين بالمركز الأول بوزن 98 كج وبتكرار 40 رفعة، وحلت في المركز الثاني صالة ديزرت دبي بوزن 103 كج، وتكرار 39 رفعة، وجاءت في المركز الثالث صالة وورلدجيم بدبي بوزن65 كج وتكرار 38 رفعة.

حصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة على كؤوس وميداليات بالإضافة لجوائز مالية، وهدايا مميزة مقدمة من الشركات الراعية والداعمة.

شارك مراسم التكريم كل من الكابتن عصام بيوك رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وشقيقه هشام بيوك، وممثلي الجهات المتعاونة وضيوف الشرف، كما تم تكريم إدارة المدينة مول لاستضافتهم للحدث، وكافة الداعمين للنجاح.

في الختام أكد الكابتن عصام بيوك سعادته بالنجاح الذي حققته النسخة الأولى من البطولة، وقال: كان هدفنا تنشيط رياضة القوة البدنية في الدولة وخلق أجواء تنافسية بين أبطال ونجوم اللعبة، والترويج للصالات المشاركة، وكل من وشركة سايتك ومحلات بيج اند فت منظمتا الحدث.

وحرص البيوك على توجيه الشكر إلى العقيد عبد الكريم سعيد رئيس أكاديمية الاتحاد الدولي للقوة البدنية وبناء الأجسام IFBB على دعمه وتشجيعه للبطولة ومشاركته في تكريم ابطالها.

وأضاف بعد النجاح الذي تحقق قررنا تنظيم النسخة الثانية من بطولة الصالات للبنش بريس قريبا بمشاركة أكبر في عدد الصالات وجوائز مالية أعلى، ومن دون أي مقابل وذلك بهدف خلق مزيداً من المنافسة بين الأبطال.

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