كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم النسخة السابعة من بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في صالة نادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة نخبة من الأندية واللاعبين المصنفين والأبطال على الساحة المحلية، الذين يتنافسون على حسم اللقب والصعود لمنصة التتويج والحصول على جوائز مالية تتجاوز قيمتها المليون درهم.

وتشهد البطولة منافسات في أربع فئات مختلفة هي الكبار (فوق 18 عاماً)، والشباب (تحت 18 عاماً)، والناشئين تحت (16 عاماً)، والأشبال (تحت 14 عاماً). وتقام اليوم منافسات المرحلة التأهيلية على أن تستأنف غداً بنزالات المرحلة النهائية وتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تحظى بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو بمكانة متميزة ضمن أجندة بطولات الاتحاد، باعتبارها محطة مهمة تساهم في الارتقاء باللعبة على المستوى المحلي، ورفع درجة المنافسة بين الأندية والأكاديميات إلى أبعد مدى».

وأضاف البطران: «نتوقع أن تشهد البطولة في نسختها السابعة أجواء مميزة، نظراً للمشاركة الكبيرة للأندية والأكاديميات، واستعداداتها الجادة خلال الأسابيع الماضية، والدفع بأفضل اللاعبين الذين يتمتعون برصيد كبير من التجربة والخبرة على الساحتين المحلية والدولية».

ولفت البطران إلى أهمية البطولة ودورها في استقطاب المشاركين من فئات عمرية متنوعة، ما يسهم في ترسيخ بيئة نموذجية داعمة لتطوير اللعبة وتمكين المواهب الشابة من خلال صقل مهاراتهم بما يواكب تطلعاتهم في النمو بالرياضة، والالتحاق بالمنتخب الوطني وتمثيل الوطن.

وأكد سالم نايف الكثيري، نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية، المدير التنفيذي لنادي بني ياس الرياضي أن النادي يهدف إلى الحفاظ على لقب فئة تحت 18 عاماً، والمنافسة بقوة في بقية الفئات، وأن اللاعبين مستعدون.

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