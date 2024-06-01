سباق غناضة للمحامل الشراعية 60 قدماً السبت المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، يوم السبت الموافق 8 يونيو المقبل، سباق «غناضة» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ضمن برنامج النادي للسباقات التراثية لهذا الموسم.

وكانت اللجنة المنظمة للسباق قد فتحت باب التسجيل في السباق عبر الموقع الإلكتروني للنادي، وأعلنت في بيان أمس أن من المنتظر مشاركة أكثر من 90 محملاً فيه.

ومن المتوقع أن تنطلق المحامل من عالي النوف لمسافة 25 ميلاً بحرياً باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي. وتستقطب سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، نخبة النواخذة والبحارة، كونها الفئة الأعلى والأقوى في السباقات التراثية، وهي كذلك من السباقات الكبرى التي تلقى تفاعلاً من قبل المشاركين، نظراً للتحدي الكبير الذي تشهده المنافسات، والجوائز القيمة المرصودة للفائزين بالمراكز الأولى والمتقدمة.

وقال أحمد ثاني الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إن تنظيم النادي للسباقات التراثية يقع في صميم دوره في دعم جهود الحفاظ على التراث، والعمل على ربط الماضي بالحاضر، وإن النادي حريص على التفاعل مع كل الأنشطة والفعاليات التراثية من سباقات ومهرجانات، لتعزيز المعرفة بمفردات التراث، ومعانيه الغنية بتفاصيل ارتياد البحر من شجاعة، ومهارة، ونقل رسالة الأجداد والآباء من تراث نعتز به أمام العالم.

وأضاف: «سباق غناضة حلقة ضمن سلسلة طويلة من السباقات التراثية التي ينظمها النادي كل موسم، ويفخر بأن يكون جزءاً من فعالياتها، ويعمل مع المنظومة التي تدفع إلى الحفاظ على التراث البحري الإماراتي، ونشعر بسعادة كبيرة عند تنظيم أي من هذه السباقات لأننا نشاهد خلالها شغف أبناء الإمارات، وحرصهم على التمسك بماضيهم، وإرثهم التراثي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز