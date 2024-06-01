سلة شباب الأهلي في المجموعة الأولى للأبطال

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أجريت صباح أمس بمجلس دبي الرياضي، مراسم قرعة دوري أبطال آسيا لكرة السلة والتي يستضيفها نادي شباب الأهلي في الفترة من 9 حتى 15 يونيو، وأوقعت القرعة فريق شباب الأهلي في المجموعة الأولى مع أندية لياونينغ فلاينج ليوباردز (الصين)، إن إس ماتريكس ديرز (ماليزيا) والمتأهل من نهائي 8 لدوري السوبر لأندية غرب آسيا، وفي المجموعة أندية هيروشيما دراجون فليس (اليابان) وبيليتا جايا من (إندونيسيا) وجونجو كي سي سي (كوريا) والمتأهل من نهائي 8 من دوري غرب آسيا.

حضر مراسم القرعة الفريق محمد أحمد المري وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي ومايك مخول مدير المسابقات بالاتحاد الآسيوي وهوسيب سرايداريان مدير الاتصال والإعلام بالاتحاد الآسيوي.

ويلعب الفريق 3 مباريات في مرحلة المجموعات، ويتأهل أول فريقين في ترتيب كل مجموعة للدور نصف النهائي، وفي الدور نصف النهائي، يلعب الفريقان الحاصلان على المركز الأول من المجموعة الأولى والثانية ضد الفريق صاحب المركز الثاني من المجموعة المقابلة، ويتأهل الفائزان من كل نصف نهائي إلى النهائي، ويتأهل البطل في تمثيل القارة في كأس الإنتركونتيننتال للأندية لكرة السلة.

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