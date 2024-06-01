دبي تجهز «طائرة البرازيل» لأولمبياد باريس

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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اختار منتخب البرازيل للكرة الطائرة، أحد أبرز المنتخبات العالمية، دبي لإقامة معسكره التدريبي استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والدوري العالمي في اليابان. ويتدرب منتخب البرازيل حالياً في نادي النصر ونادي ضباط شرطة دبي الذي يضم منشآت رياضية وصالة تدريبات مصممة وفق المواصفات العالمية.

ومن المنتظر أن تستضيف دبي في الفترة المقبلة المزيد من المنتخبات العالمية في رياضات متنوعة في مقدمتها السباحة، حيث اعتادت العديد من الفرق والمنتخبات إقامة تحضيراتها قبل الاستحقاقات الكبرى في مجمع حمدان الرياضي، ما يعزز مكانة دبي على الساحة العالمية كواحدة من أفضل الوجهات لاحتضان المعسكرات التدريبية الرياضية للفرق والمنتخبات الدولية وكذلك قضاء الإجازة الصفية أو الشتوية لكبار النجوم.

محطة أساسية

وأصبحت دبي محطة أساسية في عالم الكرة الطائرة حيث شاركت عدد من فرق النخبة الأوروبية للكرة الطائرة في منافسات النسخة 11 من دورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً، كما استضافت دبي أيضاً اختبارات الاتحاد الكوري الجنوبي للكرة الطائرة بمشاركة نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم الذين اختار خبراء الاتحاد الكوري الجنوبي عدداً منهم للانضمام إلى الأندية الكورية لدوري المحترفين.

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