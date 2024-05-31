الشارقة يتوج بطلاً لكأس الإمارات لناشئي اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج داوود المليح عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، رئيس لجنة المسابقات فريق نادي الشارقة بطلاً لمسابقة كأس الإمارات لفئة الناشئين للموسم الرياضي 2023/2024 بكأس البطولة والميداليات الذهبية بعد فوزه على فريق نادي اتحاد كلباء بنتيجة 32-22 الذي توج بالميداليات الفضية في ختام المباراة النهائية للكأس الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة 31 مايو 2024 على أرض صالة نادي مليحة.

وأدار اللقاء الذي انتهى شوطه الأول بتقدم الشارقة بنتيجة 17-14، من الملعب الحكمان ياسر النقبي وراشد إسماعيل، وعلى الطاولة الحكمة أم الزين مبارك.

وبذلك التتويج يكون الشارقة قد حصد ثنائية الموسم (الدوري والكأس) للموسم الثالث على التوالي، وحسموا درع الدوري للمرة التاسعة على التوالي، وللمرة السابعة عشرة في تاريخ النادي، ومثلت هذه المسابقة التي أقيمت بنظام خروج المغلوب مسك ختام هذه الفئة السنية تحت 15 سنة، والتي شهدت مشاركة 10 فرق ولعبت 84 مباراة بهاتين البطولتين.

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