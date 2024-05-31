3 خطط علمية إماراتية في مؤتمر مدريد لطب كرة القدم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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سجل الطب الرياضي الإماراتي حضوراً مميزاً في المؤتمر السنوي لطب كرة القدم، الذي اختتم أعماله بملعب أتلتيكو مدريد الإسباني، بمشاركة 3000 عضو من 85 دولة، وقدم خلاله مركز «فيفا» الطبي بدبي 3 خطط علمية تهدف لتطوير برامج تأهيل وعلاج اللاعبين من الإصابات الرياضية، ما ترك أفضل الانطباعات عن الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات للعناية بصحة الرياضيين، والارتقاء بالطب الرياضي، وتقديم العناية اللازمة للرياضيين.

وعرض الدكتور مراد الغرايري، مدير مركز «فيفا»، الدراسة العلمية التي يتم إعدادها للمقارنة بين نسبة الإصابة بالرباط الصليبي داخل الإمارات، من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لدى المركز، وبين النوعية نفسها من الإصابات الحاصلة في عدد من الدول الأخرى بالتعاون مع مراكز فيفا الطبية بعدد من الدول.

بينما قدمت أستر إيتيبان، رئيسة جهاز طب التأهيل والعلاج الطبيعي في مركز فيفا دبي، محاضرة بعنوان أهمية قياس التوافق العضلي العصبي من خلال الأجهزة الحديثة المتوفرة لدى المركز، في الحصول على قاعدة بيانات للاعبين سواء من الإمارات أو اللاعبين الأجانب الذين يعالجون في الدولة، في حين استعرض فيليب شومييه، رئيس قسم التأهيل واللياقة بالمركز، موضوع الاختبارات الذهنية والنفسية للاعبين بعد العودة من الإصابة، وذلك بالمشاركة مع جامعة ألبرتا الكندية.

كما شارك مركز فيفا دبي، على هامش مؤتمر مدريد لطب كرة القدم، في الاجتماع السنوي لمراكز الفيفا للتميز الطبي المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في العالم، وتم استعراض موضوعات تخص طب كرة القدم النسائية، والمشاكل المرتبطة بالارتجاج، والاستعانة بتقنية «الفار الطبي» المطبقة حالياً في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن جهة أخرى، ناقش مؤتمر مدريد للطب الرياضي العديد من المواضيع التي تخص الإصابات الرياضية بمختلف أنواعها، مثل الإصابات العضلية والرباط الصليبي والأنكل، وغشاء المفاصل والارتجاج في المخ، وتطرق أيضاً إلى مقاربة كيفية توصيف الذكاء الاصطناعي في بعض الحالات الطبية مستقبلاً.

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