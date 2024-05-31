شباب الأهلي في المجموعة الأولى لـ"أبطال آسيا" لكرة السلة

المصدر: وام

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جرت صباح اليوم مراسم قرعة دوري أبطال آسيا لكرة السلة التي يستضيفها نادي شباب الأهلي في الفترة من 9 إلى 15 يونيو المقبل.أوقعت القرعة فريق شباب الأهلي في المجموعة الأولى مع أندية لياونينج فلاينج ليباردز (الصين)، وإن إس ماتريكس ديرز (ماليزيا) والفريق المتأهل من دوري السوبر لأندية غرب آسيا (Final 8).

وضمت المجموعة الثانية أندية هيروشيما دراجونفليس(اليابان )، وبيليتا جايا من (إندونيسيا)، و جونجو كي سي سي (كوريا) و الفريق المتأهل من دوري السوبر لأندية غرب آسيا (Final 8).

حضر مراسم القرعة، التي أجريت بمجلس دبي الرياضي، سعادة الفريق محمد أحمد المري، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي

و ناصر امان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي، والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي، و مايك مخّول مدير المسابقات بالاتحاد الاسيوي، و هوسيب سرايداريان مدير الاتصال والاعلام بالاتحاد الآسيوي.

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