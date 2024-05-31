وزارة الداخلية الفرنسية: سلطات الامن احبطت خطة لمهاجمة مباريات كرة قدم خلال أولمبياد باريس

المصدر: أ ب

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أعلن وزير الداخلية الفرنسي أن سلطات الأمن في بلاده أحبطت خطة لمهاجمة فعاليات كرة قدم خلال أولمبياد باريس. وقال جيرالد دارمانين في بيان إن أعضاء المديرية العامة للأمن الداخلي ألقوا القبض على رجل عمره 18 عاما من الشيشان يوم 22 مايو للاشتباه في وقوفه خلف خطة لمهاجمة فعاليات لكرة القدم ستقام في مدينة سان إتيان جنوب البلاد.

وفقا لتحقيق أولي، كان الرجل يعد لهجوم يستهدف ملعب جوفروا-غيشار في سان إتيان الذي سيستضيف عدة مباريات كرة قدم خلال دورة الألعاب الصيفية. الهجوم المخطط له كان سيستهدف مشجعين وقوات شرطة، إذ أراد المشتبه به مهاجمة فعاليات أولمبية "ليموت ويصبح شهيدا،" وفقا للبيان.

تقام أولمبياد باريس من 26 يوليو حتى 11 أغسطس. وتقام مباريات كرة القدم في عدة مدن فرنسية قبيل إقامة النهائي في ستاد فرنسا في باريس.

فرنسا في حالة تأهب أمني قبل الأولمبياد والبارالمبياد التي يتوقع أن تجتذب ملايين الزوار.

لم يشر دارمانين إلى تهديد أمني محدد ضد مباريات كرة القدم، لكنه قال إن هناك عدة تهديدات محتملة، منها تلك التي تشكلها جماعات إسلامية متطرفة، ونشطاء البيئة الذين يتسمون بالعنف، وجماعات يمينية متطرفة، وهجمات رقمية من روسيا أو أعداء آخرين.

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