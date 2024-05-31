"اتحاد الملاكمة" ينظم بطولة محلية لاختيار لاعبي المنتخب المشاركين في البطولة الآسيوية

المصدر: وام

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ينظم اتحاد الإمارات للملاكمة، البطولة المحلية للأندية والمراكز يومي 28 و29 يونيو المقبل في أبوظبي، بهدف اختيار عناصر المنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوية المقررة في الإمارات من 21 أغسطس إلى 3 سبتمبر القادمين.

وأكد محمد الشبلي المدير الفني للمنتخب الوطني أن الهدف من البطولة المحلية هو اختيار 14 لاعباً لتمثيل المنتخب في البطولة الآسيوية، ومن ثم التوجه إلى أوزبكستان لإقامة معسكر إعداد لمدة أسبوعين في يوليو القادم.

وأوضح أن الهدف إعداد أجيال من الأبطال الواعدين، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم تمهيداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب بأوزبكستان العام المقبل، منوها بالنتائج الجيدة للملاكمة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي استضافتها الدولة مؤخرا وإحراز 7 ذهبيات.

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