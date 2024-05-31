الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات تطلق دورة تثقيفية للمشاركين في "أولمبياد باريس 2024"

المصدر: وام

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أطلقت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات دورة إلكترونية للرياضيين والمدربين المشاركين في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية "باريس 2024" لتوعيتهم بإجراءات جمع العينات والاختبارات، وآخر التحديثات الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وقالت الدكتورة مي الجابر رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات إن الهدف من الدورة هو تثقيف الرياضيين والأطقم المساندة لهم بجميع إجراءات عمل لجان فحص المنشطات في الدورات والبطولات الرياضية الكبرى والتوعية بالمخاطر المرتبطة باستخدام أي مواد محظورة، والتعريف بـ"الإعفاء العلاجي" والذي يتضمن التعريف المسبق بطرق إثبات الرياضي لتناوله أدوية علاجية مصرح بها، بجانب التركيز على آلية اختيار اللاعبين واللاعبات الذين يخضعون لإجراءات فحص المنشطات، وكيفية التعامل معها بطريقة سليمة.

وأوضحت أنه من أهم مميزات الدورة توفير عنصر الوقت، حيث يمكن الانخراط فيها وفق الوقت المتاح لكل رياضي، وإتاحتها للجميع قبل انطلاق الحدث بوقت كاف.

جدير بالذكر أن دورة الألعاب الأولمبية تقام خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين، وتتبعها دورة الألعاب البارالمبية خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر المقبلين.

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