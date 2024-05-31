صراع الصدارة يشتعل في «دولية دبي للشطرنج»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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اشتعل صراع الصدارة في بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج، التي ينظمها نادي دبي للثقافة والشطرنج، وذلك بنهاية الجولة السادسة التي حافظ فيها الأذربيجاني مرادلي محمد على المركز الأول بـ 5 نقاط وبفارق نصف نقطة عن 6 لاعبين في المركز الثاني هم الثلاثي الهندي أرونياك، وإنيان، وسادهواني، بالإضافة إلى الصربي فيليمير إيفيتش، والإيراني موفاهد سينا، ووسط مطاردة من 11 لاعباً احتلوا المركز الثالث بـ 4 نقاط، وذلك قبل 3 جولات من نهاية البطولة، ما يعني أنه من الصعب توقع اسم البطل الجديد للنسخة 24.

وأسفرت نتائج الجولة السادسة عن تعادل الهندي إنيان مع مواطنه أرونياك غوش وفوز الهندي سادهواني على مواطنه سيتورمان، والصربي فيلمير على الصيني بانغ تاو، والإيراني موفاهد سينا على الكازاخستاني رينات جومباييف.

ومن أبرز النتائج التي شهدتها هذه الجولة تعادل الأذربيجانية غوناي محمدزادة والسريلانكي رانيندو ديلشان في مباراة امتدت إلى 5 ساعات بعد أن وصلت إلى 129 نقلة على الطاولة رقم 18.

ويلتقي في الجولة السابعة على الطاولة الأولى، المتصدر مرادلي والهندي أرونياك، فيما يدخل الرباعي في مواجهات فض الاشتباك بالتساوي في النقاط 4.5 نقاط، حيث يلتقي الهندي سادهواني مع التركي ياجيز كان، والهندي إنيان مع الصربي فيلمير، والإيراني موفاهد مع فاخيدوف.

الفئة الثانية

شهدت بطولة الفئة الثانية تحت 2300 نقطة، تقدم الإماراتي أحمد فريد للمركز الأول مناصفة مع الليبي يوسف الحصادي برصيد 5.5 نقاط بعد فوزه على زميله سيف أحمد، في الجولة السادسة، وهي المرة الأولى التي يتقدم فيها فريد للصدارة من بداية البطولة، فيما تعادل الحصادي مع الكازاخستاني تميروف بخيت، وتشهد الجولة السابعة مواجهة القمة بين فريد والحصادي مع الاقتراب من نهاية البطولة التي تقام من 9 جولات، وتلتقي الهندية باندي سريشتي مواطنها فشال، وتميروف بخيت مع مانع الكثيري، بحثاً عن اللحاق بركب الصدارة بعد ابتعاد الرباعي بفارق نصف نقطة.

وأكد الحكم الدولي مهدي عبد الرحيم، رئيس لجنة الحكام بالبطولة أن مباراة غوناي ورانيندو التي امتدت حتى العاشرة مساءً، تعكس المستويات القوية التي تشهدها النسخة الحالية من البطولة، مشيراً إلى أنه طبقاً لقانون الاتحاد الدولي للعبة لابد أن يقوم صاحب القطع السوداء بعمل 50 نقلة كي يحق له طلب التعادل، وهو ما حدث في نهاية المباراة التي وصلت إلى 129 نقلة.

وأثنى عبد الرحيم على الأداء الذي يقدمه لاعبنا أحمد فريد الذي ارتقى للصدارة للمرة الأولى مناصفة مع الليبي الحصادي، موضحاً أن أحمد فريد بإمكانه تحقيق اللقب في حال استمر على الأداء نفسه وواصل حصد النتائج الجيدة حتى خط النهاية، منوهاً أن البطولة تسير نحو خط النهاية دون أي اعتراض من أي لاعب وأن الجولات المتبقية ستشهد المزيد من الإثارة.

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