منتخب الدراجات يختتم تحضيرات «آسيوية كازاخستان»

المصدر: دبي - البيان

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يختتم المنتخب الوطني للدراجات معسكره الداخلي في الفجيرة اليوم، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام بكازاخستان من 4 إلى 12 يونيو المقبل.

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلاً من اللاعبين لمنتخب الشباب، خالد النعيمي، وحارب المرزوقي، وحمد المحيربي، وسينضم إليهم لاحقاً منتخب الرجال وتحت 23 سنة كل من عبد الله الحمادي، وعبد الله جاسم، ومحمد المطيوعي، فيما يضم منتخب السيدات، كلاً من صفية الصايغ ومروة سلمان، وزهرة حسين. ويتواجد ثلاثي منتخب تحت 23 سنة وهم عبدالله الحمادي، عبدالله جاسم، محمد المطيوعي في معسكر خارجي بإيطاليا رفقة يوسف ميرزا مدير فريق الإمارات للمحترفين، وسيلتحق الرباعي بالبعثة المشاركة في البطولة الآسيوية، إضافة إلى سناء المرداسي مدربة منتخب الفتيات.

وأكد المهندس منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات أن الجهاز الفني للمنتخب قرر إقامة معسكر داخلي في الفجيرة، قبل المشاركة في البطولة الآسيوية بفترة كافية، ليكون جميع اللاعبين في أتم الجاهزية، خاصة وأن البطولة تأتي في أعقاب ختام الموسم المحلي، وبالتالي كان من الأفضل أن يكون المعسكر داخلياً.

وأضاف: طموحنا كبير بتحقيق الميداليات الملونة في هذا المحفل القاري، بعد أن أصبح للاعبينا الخبرة الكبيرة، في التعامل مع جميع البطولات الخارجية، وكذلك رغبتهم في مواصلة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، على كافة الأصعدة.

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