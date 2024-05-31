العين تحتضن «أغلى كؤوس الكاراتيه» 8 يونيو

المصدر: دبي-علي شدهان

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أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه في مؤتمر صحافي عقده أمس في نادي ضباط شرطة دبي، عن احتضان العين منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه 8 يونيو المقبل بمشاركة واسعة من مختلف فرق أندية الدولة.

ويشارك في الكأس الغالية، 91 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 فريقاً من 8 أندية في مسابقتي «الكاتا» و«الكوميتيه» للرجال والسيدات.

وحضر المؤتمر الصحافي، اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وراشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري، السكرتير الفني للاتحاد.

وأبدى الرزوقي فخره بإقامة البطولة، مشدداً على أنها ذات أولوية خاصة لدى عموم أبناء أسرة «كاراتيه الإمارات»، وفي أجندة بطولات اتحاد اللعبة لما تحمله من اسم غال على قلوب ووجدان الجميع، مثنياً على تعاون جميع الجهات المعنية، وسعيها الحثيث من أجل إقامتها بصورة مميزة تنظيمياً وفنياً.

ولفت الرزوقي إلى أن النسخة الحالية من البطولة، تحظى بمشاركة واسعة من فرق أندية الإمارات، متوقعاً مستوى عالياً من التنافس للظفر بألقاب البطولة الغالية. وأشار الرزوقي إلى أن اتحاد الإمارات للكاراتيه، قد وضع في خطته إقامة البطولة سنوياً في مختلف إمارات الدولة، منوهاً إلى أن الجميع يعمل على إقامة البطولة الغالية بالصورة المميزة تنظيمياً وفنياً. وقدم إبراهيم النعيمي، شرحاً وافياً عن الجوانب الفنية والتنظيمية.

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