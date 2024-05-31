20 فعالية في الموسم الجديد لـ «دبي البحري»

المصدر: دبي - البيان

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ثمّن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الدعم المستمر والاهتمام الكبير من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والذي أسهم في إنجاح النسخة الثالثة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي أقيم أخيراً برعاية كريمة ودعم مباشر من سموه.

وقرر المجلس أن ينطلق الموسم الجديد في سبتمبر المقبل ويختتم في مايو 2025، وتشمل أجندته ما يزيد على 20 فعالية رياضية بحرية.

وأكد مجلس الإدارة في اجتماعه الشهري الذي انعقد أول من أمس برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة وحضور سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء خالد خميس بن دسمال وخالد علي البلوشي ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي أن دعم القيادة الرشيدة مثّل دافعاً لشرائح المجتمع من أجل إحياء الموروث واستمرار رسالة مؤسس السباق عام 1991 المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

ورفع مجلس الإدارة الشكر الجزيل إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا الثقافي الرياضي والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم لاهتمامهم المستمر ومتابعتهم للحدث، وكذلك الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية لحضوره مراسم الختام وتتويج أبطال النسخة 33 من سباق القفال.

كما سجل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رسالة شكر إلى شركاء النجاح الداعمين من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات والشركات الوطنية، والتي أسهمت بشكل فاعل مع اللجنة العليا المنظمة في إنجاح النسخة الثالثة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة، والذي شهد مراحل عدة في الانتقال من سواحل الدولة مع قافلة النادي والمتسابقين إلى جزيرة صير بونعير والعودة مع (سنيار) السفن نحو شواطئ دبي.

واعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع التقرير الختامي للسباق والمقدم من اللجنة العليا المنظمة واللجان المعاونة توطئة لرفعه إلى مجلس دبي الرياضي، والذي تضمن وشمل كل النقاط التنظيمية والمالية والفنية التي رافقت سباق النسخة الثالثة والثلاثين، والذي تميز عن غيره من النسخ الماضية من خلال التحديات التي واجهتها اللجنة المنظمة قبل وأثناء السباق.

أجندة

وقرر مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اعتماد برنامج الفعاليات الرياضية والسباقات البحرية للموسم الرياضي الجديد 2024-2025 والمقدم من إدارة الشؤون الرياضية في النادي، والذي يتضمن ما يزيد على 20 فعالية رياضية بحرية من سباقات ومهرجانات وكرنفالات تشمل السباقات المحلية التراثية والحديثة والخاصة بالمحركات، حيث سيبدأ الموسم كالمعتاد في شهر سبتمبر 2024 ويختتم في شهر مايو 2025 كالمعتاد مع مسك ختام الفعاليات سباق القفال 34.

ووافق مجلس الإدارة وضمن برنامج الفعاليات الرياضية على تنظيم البطولة الخليجية الأولى لمنتخبات الشراع الحديث لفئات أصحاب الهمم، والتي سينظمها النادي خلال شهر أكتوبر المقبل، بينما ستعود إلى روزنامة الفعاليات مرة أخرى الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات) والتي تحدد لها النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل.

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