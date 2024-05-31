6 بطولات لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في 48 ساعة

المصدر: بكين - البيان

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تنظم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP» بطولة الصين الدولية غداً وبعد غدٍ، التي تعتبر من أكبر وأهم الأحداث على روزنامة الرابطة هذا الموسم، إذ تشهد مشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 27 دولة حول العالم من 99 أكاديمية ونادياً.

وتأتي البطولة لتكون واحدة من ضمن 6 بطولات تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، في 6 دول مختلفة، في ظرف 48 ساعة فقط، غداً وبعد غدٍ، بإجمالي مشاركة 2.240 لاعباً ولاعبة، إذ تقام بطولة غراتس الدولية في النمسا يوم غدٍ، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من 30 دولة مختلفة من 38 أكاديمية، وتقام كذلك بطولة منطقة شرق روسيا الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة، وبطولة بشكيك الدولية في قيرغيزستان، بمشاركة 358 لاعباً ولاعبة.

وتقام بعد غدٍ بطولتان، هما بطولة أستونيا الدولية بمشاركة 273 لاعباً ولاعبة من 26 أكاديمية من 18 دولة، ومهرجان لواندا للجوجيتسو في أنغولا، بمشاركة 156 لاعباً ولاعبة.

متابعة كبيرة

وجذبت البطولة السابقة التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في جمهورية الصين الشعبية، في مارس الماضي، اهتمام أكثر من 50 مليون متابع ومشاهد على المنصات الإعلامية الصينية، كما وقعت شركة الرؤية العالمية للاستثمار، الجهة المنظمة لبطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وبطولات أبوظبي إكستريم، خلال مايو الجاري، اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة شبكة الإعلام الصينية شانشي، لتوسيع قاعدتها الجماهيرية حول العالم في رياضة الجوجيتسو، وبث بطولاتها المقامة في الصين عبر الشبكة الإعلامية التي تصل معدل مشاهداتها إلى مليار متابع، بما فيها البطولة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتبادل الثقافي والرياضي بين الإمارات والصين.

وقال طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: «نفتخر بتنظيم البطولة المقبلة في جمهورية الصين، ويؤكد ذلك العلاقات الإماراتية الصينية الراسخة والمتينة، التي تتجسد بقوة عبر رياضة الجوجيتسو، إذ تعتبر الصين تاريخياً من الدول التي بدأت بممارسة الجوجيتسو، ما جعلنا نضعها على خريطتنا العالمية كأحد المواقع الاستراتيجية المهمة لبناء مستقبل هذه الرياضة».

وأضاف: «رياضة الجوجيتسو تقرب بين الشعوب، لما تحمله من قيم إيجابية، كونها ترتكز على الروح الرياضية والانضباط واحترام المنافس وبناء الإنسان رياضياً وذهنياً ونفسياً، وهو ما ينعكس من خلال حجم المشاركة الكبير في بطولة الصين، ومختلف الفعاليات عموماً التي تقام بنفس التوقيت، إذ توجد رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في 6 دول مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، ما يؤكد مدى حجم التأثير الذي تقوم به الرابطة في نشر رياضة الجوجيتسو حول العالم، والإقبال والتطور الذي وصلت إليه هذه الرياضة ذات الحضور الدولي البارز».

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