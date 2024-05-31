«نصف ماراثون الشارقة الدولي» ينطلق العام المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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وافق مجلس الشارقة الرياضي على إقامة سباق نصف ماراثون دولي باسم الإمارة سنوياً، ابتداءً من العام المقبل، وقرر دعوة أهم وأبرز العدائين الدوليين للمشاركة فيه إلى جانب عدائي الإمارات، كما تم اعتماد الفترة من 24 إلى 29 يناير 2025 لتنظيم النسخة العاشرة من طواف الشارقة الدولي للدراجات.

جاء ذلك في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أخيراً برئاسة عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، بحضور عبد الملك جاني نائب رئيس المجلس والأعضاء، بمقر المجلس وبحث جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

ملتقى

وقرر المجلس تنظيم الملتقى الثاني لبحث واقع ومستقبل رياضة الإمارات يوم 24 يونيو المقبل، وكلف المجلس الدكتور عبدالله عبد الرحمن بن سلطان عضو مجلس الإدارة برئاسة اللجنة التحضيرية للملتقى، الذي ستخصص جلساته لبحث «تحديات المنتخبات الوطنية» في ضوء مقومات البنية التحتية والمنشآت والعنصر البشري والدعم المادي المتوفر لها.

واعتمد المجلس لائحة ومعايير برنامج الشارقة لريادة التميز الذي أطلقه المجلس 29 مارس الماضي، والذي تضمن 6 فئات للجوائز: الأولى جائزة الشارقة للتميز الرياضي، والثانية جائزة الشارقة لرفاهية وإسعاد الجماهير، والثالثة جائزة الترشيد، والرابعة جائزة سباق الأندية للثقافة، والخامسة جائزة البحوث العلمية، والسادسة جائزة الاستدامة.

كما تم اعتماد التقارير المرفوعة من لجنتي الألعاب الجماعية والألعاب الفردية عن أندية الإمارة والنتائج التي حققتها الفرق بالموسم الحالي، والموافقة على توفير احتياجات لجنة المعاقين وتوصيات اللجنة القانونية.

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