الأذربيجاني مرادلي محمد ينفرد بصدارة «دولية دبي للشطرنج»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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انفرد الأذري مرادلي محمد بصدارة النسخة 24 من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة وتختتم منافساتها الأحد المقبل.

ونجح مرادلي في التربع على الصدارة بعد فوزه في الجولة الخامسة ضمن الفئة الأولى على الأستاذ الدولي الكبير راوناك سادهاوني، المصنف الأول في البطولة ليرفع رصيده إلى 4.5 نقاط، فيما حسم التعادل مباراة التركي ياغيز كان أصغر المشاركين مع الهندي سيتورمان، كما تعادل الصربي فيليمير مع أرونياك غوش.

وجاء 4 لاعبين في المركز الثاني بـ 4 نقاط هم، الثلاثي الهندي سيتورمان وأرونياك غوش واينيان با والتركي ياغيز كان وحل 12 لاعباً في المركز الثالث بـ 3.5 نقاط.

وتلقى إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة الخسارة الثانية على التوالي من الإيراني مهدي غلامي، ليتراجع إلى المركز 28 برصيد 2.5 نقاط.

ومن أبرز نتائج الجولة الخامسة تعادل التركي دوراك كان مع الكازاخستاني رينات جوماباييف، وفوز الإيطالي لوكا جونيور على الكازاخستاني محمد زاده.

أما في الفئة الثانية، فانفرد اللاعب الليبي يوسف الحصادي بالصدارة بالعلامة الكاملة من خمس جولات، وذلك بعد تغلبه على اللاعبة الهندية باندي سريشتي، وجاء في المركز الثاني الثنائي الإماراتي سيف أحمد وأحمد فريد بـ 4.5 نقاط لكل منهما.

وضمن منافسات الجولة السادسة، يلتقي مرادلي مع ياغيز كان في مباراة يسعى من خلالها المتصدر لتوسيع الفارق بينه وبين ملاحقيه وتعزيز فرصته للفوز باللقب، ويلتقي الحصادي مع الكازاخستاني تميروف بخيت على الطاولة الأولى ضمن منافسات الفئة الثانية، في الوقت الذي تشهد الطاولة الثانية لقاءً إماراتياً خالصاً بين أحمد فريد وسيف أحمد.

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