محمد بن ثعلوب: موسم الجودو قدّم مواهب جديدة للمنتخبات الوطنية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو بختام نشاط الجودو المحلي بنجاح كبير وتجاوب رائع من كافة أنديته ومراكزه الفرعية، والذي أفرز العديد من المواهب التي تشكل إضافة حقيقية للمنتخبات الوطنية العمرية التي يعدها مجلس إدارة الاتحاد لمراحل مقبلة من خلال توفير فرص الاحتكاك والصقل بتوفير المعسكرات ومشاركتها الإقليمية والدولية، مهنئاً كافة الأندية التي ساهمت بالمشاركة الإيجابية في فعاليات الاتحاد، والتي أسهمت كذلك في استضافة نشاط الاتحاد خلال الفترات الماضية، قبل الانتقال لمقر الاتحاد الجديد في منطقة بني ياس شرق قريباً، والذي يشكل نقله حقيقية في مشوار الاتحاد الذي احتفل مؤخراً على هامش بطولة العالم للجودو بيوبيله الفضي .

ختام

وكان اتحاد الجودو قد اختتم موسمه الأسبوع المنصرم بتنظيم بطولة كأس الإمارات للجودو لفئة الأشبال والشباب بصالة نادي خورفكان الرياضي بمشاركة 200 لاعب من مختلف الفئات العمرية، والتي توج فيها نادي الفجيرة للفنون القتالية بكأسي الأشبال والشباب، واحتل فريق نادي خورفكان المركز الثاني على مستوى فئة الأشبال وحل فريق اتحاد كلباء ثالثاً .. أما على مستوى الشباب فقد احتل فريق نادي الشارقة الرياضي المركز الثاني الفضي وفريق اتحاد كلباء المركز الثالث.

وفي ختام البطولة قام محمد جاسم أمين السر المساعد مسؤول النشاط المحلي يرافقه عيسى بن هويدن رئيس لجنة الأندية ومراكز الجودو بالمنطقتين الشرقية والشمالية، وعلي اليماحي عضو الاتحاد ممثل فئة الشباب وعبدالله زينل مشرف الألعاب الفردية بنادي خورفكان بتتويج الفائزين الأوائل.

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