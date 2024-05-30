1.1 مليار جنيه لدعم الاتحادات المصرية استعدادًا لأولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، أن الاتحادات الرياضية المحلية المختلفة تلقت دعمًا ماليًا حكوميًا إجماليا بلغ 1.148 مليار جنيه، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 2022 و2023 و2024.

وأشارت اللجنة الأولمبية المصرية إلى أنه تم تخصيص 516 مليون جنيه لبرنامج الإعداد والتأهيل لأولمبياد باريس 2024، التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل.

وقالت في بيان عبر مركزها الإعلامي اليوم الأربعاء إن إجمالي برامج الرعاية الفردية للأبطال الرياضيين لأولمبياد باريس سواء من خلال وزارة الشباب والرياضة أو مؤسسات القطاع الخاص، بلغ بشكل مباشر 70 مليون جنيه لأكثر من 50 لاعبًا ولاعبة، كما تم توفير رعاية لملابس البعثة الرسمية والرياضية بتكلفة تقدر بـ 35 مليون جنيه.

وأضاف البيان "حصل اتحاد رفع الأثقال المصري على إجمالي دعم 981ر67 مليون جنيه من ضمنه 29 مليون جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد باريس، واتحاد المصارعة على 932ر56 مليون جنيه من ضمنه 750ر28 مليون جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد باريس، كما حصل اتحاد الخماسي الحديث على دعم بلغ 025ر79 مليون جنيه شمل على 500ر28 مليون جنيه دفعات الإعداد للأولمبياد، كما حصل اتحاد السلاح على دعم بلغ 950ر101 مليون جنيه شمل على 29 مليون جنيه ضمن الإعداد للأولمبياد، وحصل اتحاد التايكوندو على 856ر44 مليون جنيه شمل على 26 مليون جنيه دفعات الإعداد للأولمبياد، وتلقى اتحاد الرماية 950ر89 مليون جنيه شمل 150ر23 مليون جنيه دفعات الإعداد للأولمبياد".

وبلغ دعم اتحاد كرة اليد المصري 867ر54 مليون جنيه شمل 750ر23 مليون جنيه دفعات الإعداد للأولمبياد، فيما حصل اتحاد السباحة على إجمالي دعم بلغ 273ر25 مليون جنيه شمل 500ر21 مليون جنيه دفعات الإعداد للأولمبياد، وحصل اتحاد الجمباز على إجمالي دعم بقيمة 850ر83 مليون جنيه من ضمنه 900ر19 مليون جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد 2024.

وحصل اتحاد الكرة على دعم بلغ 14 مليون جنيه تم إنفاقهم ضمن خطة الإعداد لأولمبياد باريس، أما اتحاد الفروسية المصري، فحصل على دعم بقيمة 617ر27 مليون جنيه شمل 750ر19 مليون جنيه ضمن الإعداد للأولمبياد، فيما حصل اتحاد تنس الطاولة المصري على دعم بلغ 391ر27 مليون جنيه من ضمنهم 750ر15 مليون جنيه ضمن خطة الإعداد للأولمبياد.

وبلغ دعم اتحاد الكرة الطائرة 32 مليون جنيه من ضمنهم 250ر17 مليون جنيه ضمن الإعداد للأولمبياد، أما اتحاد الدراجات المصري فحصل على 425ر44 مليون جنيه إجمالي دعم من ضمنه 750ر8 ملايين جنيه دفعات الإعداد لباريس، فيما حصل اتحاد الملاكمة المصري على إجمالي دعم بقيمة 858ر22 مليون جنيه من ضمنه 250ر15 مليون جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد باريس.

وحصل اتحاد التجديف على دعم قيمته 820ر19مليون جنيه، وحصل اتحاد الشراع على 320ر16 مليون جنيه كإجمالي دعم من ضمنهم 750ر7 ملايين ضمن الإعداد للأولمبياد، فيما حصل اتحاد الكانوي – الكاياك على إجمالي دعم بلغ 147ر11 مليون جنيه من ضمنهم 250ر6 ملايين جنيه ضمن الإعداد للأولمبياد.

وحصل اتحاد القوس والسهم على إجمالي دعم بقيمة 315ر11 مليون جنيه من ضمنهم 500ر8 ملايين جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد باريس، فيما حصل اتحاد ألعاب القوى على إجمالي دعم بقيمة 212ر32 مليون جنيه من ضمنهم 500ر19 مليون جنيه ضمن الإعداد لباريس، وحصل اتحاد الجودو على إجمالي دعم بقيمة 417ر39 مليون جنيه من ضمنهم 750ر19 مليون جنيه ضمن الإعداد لأولمبياد باريس.

وقالت اللجنة الأولمبية المصرية "حصل اتحاد كرة السلة على إجمالي دعم بقيمة 477ر31 مليون جنيه من ضمنه 750ر10 ملايين جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد باريس، أما اتحاد التنس الأرضي فحصل على إجمالي دعم بقيمة 440ر10ملايين جنيه من ضمنهم 750ر6 ملايين جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد باريس، كما حصل اتحاد الترايثلون على إجمالي دعم بقيمة 514ر26 مليون جنيه من ضمنهم 250ر8 ملايين جنيه ضمن الإعداد لأولمبياد باريس".

وحصل اتحاد الهوكي على إجمالي دعم بلغ 377ر25 مليون جنيه من ضمنهم 250ر7 ملايين جنيه ضمن دفعات الإعداد لأولمبياد باريس، أما اتحاد الريشة الطائرة فحصل على إجمالي دعم 972ر14 مليون جنيه من ضمنهم 650ر8 ملايين جنيه دفعات الإعداد لباريس.

كما حصل اتحاد الرجبي على إجمالي دعم بلغ 948ر8 ملايين جنيه من ضمنهم 4 ملايين جنيه دفعات الإعداد للأولمبياد، فيما حصل اتحاد الجولف على إجمالي دعم 978ر3 ملايين جنيه من ضمنهم مليوني جنيه من أجل الأولمبياد.

وحصلت اللجنة الأولمبية المصرية على دعم خلال السنوات الثلاث الأخيرة قيمته 565ر88 مليون جنيه شمل دورات الإعداد والتأهيل المجمعة إلى أولمبياد باريس 2024 (بطولة البحر المتوسط – البطولة الأفريقية) بمبلغ 750ر79 مليون جنيه.

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