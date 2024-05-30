الشارقة بطل كأس الشباب لكرة السلة

المصدر: الشارقة - البيان

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توج فريق الشارقة لفئة الشباب لكرة السلة بكأس الشباب لكرة السلة للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك للمرة السادسة في تاريخ النادي، عقب تغلبه على فريق الوصل في المباراة النهائية بنتيجة (78 - 72)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، أول من أمس على صالة نادي الشارقة الرياضي.

وتَوج عبد اللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة فريق الشارقة بكأس البطولة وفريق الوصل بالميداليات الفضية، بحضور محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وعدنان الخيال، عضو إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة، مشرف كرة السلة الشرقاوية.

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