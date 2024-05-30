«دي بي ورلد» توسع الشراكة مع «المجلس الدولي للكريكيت»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، أمس، عن توسيع شراكتها مع المجلس الدولي للكريكيت، الهيئة المنظمة لرياضة الكريكيت على مستوى العالم، بالتزامن مع الترقب العالمي لإقامة بطولة كأس العالم T20 للرجال، والتي سينظم المجلس خلالها 55 مباراة ضمن تسعة مواقع مضيفة في الولايات المتحدة الأمريكية وجزر الهند الغربية خلال الفترة من 1 إلى 29 يونيو.

وستقام 16 مباراة في دور المجموعات في نيويورك وتكساس وفلوريدا، في المرة الأولى التي تشهد فيها الولايات المتحدة الأمريكية إقامة هذه البطولة.

ومنذ يونيو 2023، تعاونت مجموعة موانئ دبي العالمية بشكل وثيق مع المجلس الدولي للكريكيت، للمساعدة في تقديم معدات الكريكيت على المستوى الشعبي، وتوفير الخدمات اللوجستية الذكية خلال أهم فعاليات المجلس الدولي للكريكيت.

وتنتقل الآن موانئ دبي العالمية إلى فئة الشريك الرئيسي ضمن محفظة شركاء المجلس الدولي للكريكيت، تأكيداً على التزام علامتها التجارية العالمية الرائدة برسالتها الهادفة إلى تطوير هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم على المدى البعيد.

هدف

وقال دانييل فان أوترديك، الرئيس التنفيذي للاتصالات في موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: ساهمت شراكة موانئ دبي العالمية مع المجلس الدولي للكريكيت في تمكين الناس حول العالم من الاستمتاع بهذه الرياضة على جميع المستويات، بدءاً من دورها في نقل ملاعب بطولة كأس العالم للكريكيت إلى نيويورك، ووصولاً إلى جهونا المتواصلة لتطوير اللعبة عبر مبادرة «حاوية بلا حدود».

وهذا الصيف، تشهد بطولة كأس العالم T20 للرجال التي ينظمها المجلس الدولي للكريكيت مشاركة أبرز اللاعبين الدوليين في المنافسة على أرض الملاعب التي تقوم موانئ دبي العالمية بنقلها اعتماداً على خبراتها اللوجستية الذكية المتخصّصة.

وبالنظر إلى ما حققناه حتى الآن، فمن الطبيعي أن نرتقي إلى درجة شريك مميز للمجلس الدولي للكريكيت، بالتوازي مع مواصلة جهودنا الهادفة إلى تطوير اللعبة بين أفراد المجتمع من جميع الأعمار والثقافات، واعتماداً على نطاق عملياتنا الواسع، لنتجاوز بلعبة الكريكيت كلّ الحدود حول العالم.

ومن جانبه، قال أنوراغ داهيا، الرئيس التجاري للمجلس الدولي للكريكيت: يسعدنا أن نشهد ارتقاء موانئ دبي العالمية إلى درجة شريك مميز، فقد كانت على الدوام داعماً أساسياً وفعالاً لأنشطتنا، وشريكاً في قيمنا، وملتزمة معنا بتطوير هذه اللعبة .

ونفخر بمواصلة رحلتنا المشتركة في بطولة كأس العالم للكريكيت T20 للرجال وما بعدها، حيث تساهم خبرات موانئ دبي العالمية في تسهيل نقل لعبة الكريكيت وإيصالها إلى مناطق وجماهير جديدة.

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