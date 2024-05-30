ناشئ تركي في صدارة «دولية دبي للشطرنج» مع كبار المصنفين

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تقاسم اللاعب الناشئ التركي ياغيز كان (13 عاماً) صدارة النسخة 24 من بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج والمقامة حالياً بنادي دبي للشطرنج والثقافة، مع 4 لاعبين من كبار المصنفين بنهاية الجولة الرابعة، برصيد 3.5 نقاط.

وتضم مجموعة المتصدرين إضافة إلى ياغيز كان، الثلاثي الهندي راوناك سادهواني (المصنف الأول في البطولة)، وسيتورمان وأرونياك غوش والأذري مرادلي محمد.

وواصل ياغيز كان أداءه القوي في البطولة بتعادله مع الهندي أرونياك غوش في مباراة مثيرة قدم فيها اللاعب الناشئ مستويات عالية في التعامل مع الوضعيات الصعبة إلى أن فرض التعادل على منافسه. وفاز مرادلي على إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج الذي تراجع إلى المركز السادس عشر في الترتيب العام برصيد 2.5 نقطة.

مواجهات

ويلتقي في الجولة الخامسة من البطولة، الهندي سادهواني مع الأذري مرادلي على الطاولة الأولى، فيما يلتقي التركي الأصغر سناً بين المتصدرين، منافسه الهندي سيتورمان، على الطاولة الثانية، وعلى الطاولة الثالثة، يلعب الهندي غوش أمام الصربي فيليمير إيفيتش صاحب النقاط الثلاث الساعي للحاق بركب الصدارة.

وفي منافسات بطولة الفئة الثانية، تقاسم الصدارة الهندية باندي سريشتي والليبي يوسف الحسدي، بالعلامة الكاملة بعد فوز باندي على موانها شارما تاكش، فيما فاز الحسدي على الهندي فيهان دومير، ويلتقي المتصدران في الجولة الخامسة لفض الاشتباك على الصدارة، ويأتي من بعدهما 6 لاعبين في الوصافة من بينهم أحمد فريد وسيف أحمد برصيد 3.5 نقاط.

وأكد الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة الحكام، أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بعد 4 جولات، ولا توجد ملاحظات أو اعتراض من أي لاعب، واللجنة المنظمة للبطولة تبدي اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم المشاركين خاصة اللاعبين المكفوفين، كونها أول مشاركة في البطولة، والنتائج تتحسن بالنسبة للاعبين المواطنين في البطولة منهم إبراهيم سلطان الذي حقق 2.5 نقطة ونجح في زيادة تصنيفه الدولي 18 نقطة.

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