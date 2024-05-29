«عربي الدراجات» ينظم 4 بطولات

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينظم الاتحاد العربي للدراجات، أربع بطولات خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتقام في كل من تونس، ومصر، والعراق. وتستضيف تونس أكتوبر المقبل، بطولتي الدراجات الجبلية، للمراحل السنية، وبطولة الأندية العربية الأبطال للرجال والسيدات.. فيما تستضيف مصر منتصف نوفمبر المقبل، بطولة المضمار لجميع الفئات، والمراحل السنية.

وتستضيف العراق، البطولة العربية لدراجات الطريق، لجميع المراحل، والفئات السنية، نهاية نوفمبر المقبل.

وأكد المستشار إسماعيل الحوسني، الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، أن المكتب التنفيذي للاتحاد العربي برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، سيعقد اجتماعه الأول بعد غدٍ في العاصمة المصرية القاهرة، لتقييم برامج ومسابقات وأنشطة الفترة الماضية، واستعراض ما تحقق من إنجازات، ومناقشة الأسباب والعقبات التي حالت دون استضافة بعض الاتحادات للبطولات.

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