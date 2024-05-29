11 ميدالية للنصر في بطولة الإمارات للريشة الطائرة

المصدر: دبي - البيان

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حصد نادي النصر 11 ميدالية ملونة مقابل 5 لاتحاد كلباء في بطولة الإمارات للريشة الطائرة للعموم والناشئين، التي نظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة في النادي الهندي بدبي بمشاركة 75 لاعباً ولاعبة، وقام سالم المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الريشة بتتويج الفائزين. وفاز لاعب النصر محمد علي فلامرزي بالميدالية الذهبية في فئة العموم (ذكور) فيما احتكر اتحاد كلباء ميداليات المراكز الثاني والثالث والثالث مكرر بواسطة محمد سالم المزروعي صاحب المركز الأول وجاء زميلاه منصور يوسف المزروعي ومايد سعيد المزروعي في المركزين الثالث والثالث مكرر.

سيطرة

وسيطر النصر على جميع ميداليات فئة العموم (إناث) بواسطة غدير الظاهري التي جاءت في المركز الأول، وفرح إبراهيم الحجي صاحبة المركز الثاني، فيما جاءت مريم البلوشي في المركز الثالث وسميرة البلوشي في المركز الثالث مكرر.

وفي فئة الناشئين تحت 17 عاماً، فاز عبد العزيز محمد يحي بالمركز الأول، ومحمد خلفان المزروعي من اتحاد كلباء بالمركز الثاني، وخليفة سعيد المزروعي من اتحاد كلباء كذلك بالمركز الثالث، وحصل لاعب النصر عبد الرحمن عيون على المركز الثالث مكرر. واحتكر النصر المراكز الأربعة الأولى لفئة الناشئات تحت 17 عاماً، حيث فازت حياة خليفة بالمركز الأول، وفطيم الظهوري بالمركز الثاني وأحرزت مريم الحامد المركز الثالث ودانة أحمد على المركز الثالث مكرر. وتأتي بطولة الإمارات للعموم والناشئين ضمن سلسلة من البطولات التي نظمها اتحاد الريشة الطائرة خلال العام الجاري وتختتم في نوفمبر المقبل.

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